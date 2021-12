Sergiu Cușnir - Consilierul de taină al Nataliei Gavrilița. Liderii PAS nemulțumiți că acesta conduce de fapt Guvernul

Sunt oameni care de o viață întreagă sunt în serviciu public dar fotografii cu care nu prea găsești așa că… îmi cer scuze de calitatea fotografiei.

Scrisoarea acesta vine din interior așa că eu îmi voi permite să o las așa cum este ea. Doar voi face o mică concluzie la final.

Citeam în presa despre angajările în diferite funcții în diferite instituții făcute de către guvernare în ultimele luni. Vroiam să iți povestesc și despre angajările în instituția în care activez, e la fel de interesant.

În august 2021 de către Guvern a fost numit în funcția de director general al Agenției Proprietății Publice, dl Eugeniu Cozonac (verișorul Corneliei Cozonac). Daca o să examinați CV-ul dlui o să vedeți cel puțin un lucru interesant, el nu are studii superioare de licență. Are doar un colegiu în Chișinău și mai departe masterat în Franța și în prezent doctorat în SUA. Nu este clar cum în om fară studii sulerioare de licență poate aface cursuri de masterat. La fel și firmele în care a activat nu este clar, deoarece omul nu are absolut nici o tangenta corporativa, întrebați orice director de întreprindere de stat cu care a discutat. După care au urmat o serie de numiri în finctie aberante, care au pus pe gânduri colegii cum este posibil așa ceva. Răspunsul l-am aflat recent.

Segiu Cușnir este creierul acestor numiri dar și a altor numiri în alte instituții. Despre cine este Sergiu Cusnir, găsiți pe FB la Alexandru Slusari în postarea din 15.09.2021.





Acest individ din august 2021 este în corpul de control al Prim-ministrului Republicii Moldova. Tot acest individ este a-tul/con—ul prim-ministreu (liniile le-am adăugat eu, în textul inițial era cuvântul deplin). Despre acest lucru întreabă pentru a iți confirma, sursele din deputații PAS, care cunosc acest lucru și și-au exprimat nemulțumirea în cadrul ședinței fracțiunii. Ei sunt nedumeriți că acest individ conduce practic cu guvernul.



Astfel, ce tine de APP (Agenția Proprietății Publice), la solicitarea lui, directorul APP la angajat în funcția de sef de cabinet pe Anatolie Coguteac (fostul său coleg de direcție) și acum este concurs la cancelaria de stat și urmează că el să fie câștigător la funcția de director general adjunct al APP. Cine este Coguteac, tu ai scris anterior, ca-i așa prost că nici a scrie bine nu poate, ce vrei omu daca a stat pe vremea cât era la CCCEC la intrare că portar.

Alt fost coleg pe care Cușnir îl aduce este Țîrdea Mihail, care la fel va căștiga concursul, care după ce i-a angajat va fi promovat la sef de direcție.

Încă un coleg de direcție, a fost numit director la Metalferos, Andrei Ivancov. Moșu e atât de deștept că nici a semna documente cu semnătură electrpnica nu e în stare.

Alt om bun promovat de Cușnir este Fateev Vladislav. El merge în consiliul de administrație a CFM. Prin întâmplare Fateev este nașul de cununie a lui Cușnir și partener de afaceri a lui Platon cu care a încercat să prejudicieze CFM de 70 mln$, dosar penal e la PA.

Și toate astea pot continua mult, dar poate astea îs vremurile bune?

—

Și acum un pic de comentariu de-al meu.

1. Cușnir ăsta vrea să fie șef pe Biroul de Spălare a Banilor.

2. Dna președintă știe. De ieri. De asta însemnarea apare azi și nu luni, așa cum preconizam.

3. Eu, sincer, ah…sc!



Sănătate moldoveni!

A, și da, ca să nu căutați documente, poftim câteva documente:





sursa: https://www.luchianiuc.com/