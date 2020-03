Sergiu Litvinenco (PAS): Transportare organizată și ilicită a alegătorilor în Logănești, Hâncești

A ajuns echipa mobilă de la Hâncești. Sunt vreo 6 masini care transportă alegătorii: două de model NIVA, un VAZ 2109, două microbuze si un Mercedes model 124. Am depus și explicații la poliție. Sper să se oprească din ilegalități. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=757048884820547&id=100015463279463

Am sesizat poliția la 112, informează deputatul PAS pe facebook.com

