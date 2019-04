Sergiu Lucinschi, fiul ex-președintelui R.Moldova, Petru Lucinschi, condamnat la închisoare cu executare

Actualul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, a fost de acord să organizeze o dezbatere cu Vladimir Zelenski, adversarul său din alegerile prezidențiale, pe stadionul olimpic din Kiev, care are o capacitate de 70.000 de locuri. Declaratia sefului statului a fost facuta în cadrul...

”Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie şi inculpatul Lucinschi Sergiu împotriva sentinţei penale nr. 210/F din data de 01 noiembrie 2017, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi, rejudecând:condamnă pe inculpatul Lucinschi Sergiu la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru infracţiunea de trafic de influenţă (...) condamnă pe inculpatul Lucinschi Sergiu la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru participaţie improprie la infracţiunea de fals intelectual (...) În baza art. 39 alin. 1 lit. b rap. la art. 38 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de o treime din cuantumul celeilalte pedepse, respectiv 4 luni închisoare, urmând ca inculpatul Lucinschi Sergiu să execute pedeapsa principală rezultantă, de 2 ani şi 4 luni închisoare, în regim de detenţie”, se arată în sentinţa magistraţilor, pronunţată, joi, în şedinţă publică.

