În timp ce autoritățile cer donații pentru a rezista în lupta cu noul coronavirus și procură din fondul de rezervă echipamentele medicale necesare care ne lipsesc, iar spitalele fac față cu greu numărului tot mai mare de pacienți, Guvernul a decis miercuri să cheltuie 157 de mii de lei pentru confecționarea a 450 de medalii comemorative, dedicate celor „75 de ani de la victoria în cel de-al Doilea Război Mondial”. Medaliile urmează a fi înmânate veteranilor de război, adică unor persoane de vârsta a treia, care sunt cele mai expuse în fața COVID-19, potrivit medicilor. Despre această decizie ieșită din comun în situația actuală, precum și despre pandemia de coronavirus la noi și în lume, am discutat cu istoricul Sergiu Musteață, care în prezent este cercetător la Universitatea Stanford din SUA.



- Dle Musteață, cu ce vă ocupați în SUA și cât de mare este panica, în rândul americanilor, în legătură cu virusul care se răspândește în toată lumea?



- Începând cu ianuarie 2020, sunt cercetător invitat la Universitatea Stanford din California pentru o perioadă de șase luni. Mă ocup de cercetarea istoriei Radio Europa Liberă / Radio Libertatea și impactul emisiunilor acestui post de radio asupra Moldovei sovietice. Cât privește atmosfera de aici în legătură cu pandemia de coronavirus, suntem a doua săptămână în carantină și lucrăm de acasă, având acces la majoritatea bazelor de date și bibliotecile electronice. Deja s-a decis că toate cursurile și activitățile departamentale vor fi on-line până în vară. De asemenea, toate activitățile publice au fost amânate sau anulate. Mai complicat este cu accesul la documentele de arhivă, dar sper să le recuperăm pe toate, după ce vom depăși această stare. În rest, dacă trecem peste declarațiile populiste ale unor lideri politici americani, aici nu se observă panică, lumea e calmă, în magazine se respectă regulile de igienă și distanță. Bineînțeles că oamenii își fac griji și se întreabă cât de periculos este acest virus, cât va dura, ce impact va avea asupra societății, economiei etc. Însă, după cum se întâmplă de obicei în situații de criză, societatea americană devine mai unită și oamenii se susțin și se încurajează reciproc.



„Nu vreau să cred că suntem în pragul unei noi conflagrații mondiale”

Un „znaciok” nu poate ușura suferințele veteranilor pe timp de coronavirus

- Da, situația pandemică influențează foarte mult oamenii, iar frica îi face pe mulți să se lase ușor convinși de anumite teorii conspiraționiste sau propagandistice. Dar nu vreau să cred că suntem în pragul unei noi conflagrații mondiale. De aceea e bine să comunicăm cu oamenii, să le oferim informația corectă și să-i învățăm să citească critic orice informație, pentru a ști să selecteze sursele de informare și ca să nu devină pradă știrilor și informațiilor false. Scoaterea blindantelor dotate cu mitraliere în stradă, după cum s-a întâmplat în R. Moldova, nu e cea mai potrivită măsură de combatere a virusului. Este adevărat că armata poate fi cooptată în situații de criză, când poliția nu reușește să mențină ordinea, dar eu nu am auzit ca poliția să nu reușească. Nu cred că e cazul să bagi frica în oamenii de la noi, care au o frică genetică, alimentată și menținută sistematic de regimul comunist prin foamete, colectivizare forțată, deportări, racolare la muncă etc. Astăzi, societatea trebuie să se bazeze pe încredere și responsabilitate. Iar disciplinarea celor care încalcă normele de conduită și regulile stării excepționale trebuie făcută doar prin intermediul legislației. În fața legii, toți cetățenii sunt egali. Respectiv, cel care a încălcat o normă, trebuie să răspundă, indiferent că e primar, preot, polițist, procuror, judecător, ministru sau deputat.- Îmi vine foarte greu să înțeleg la ce s-au gândit ei, când au aprobat o astfel de decizie în circumstanțele pandemiei. Mai degrabă nu s-au gândit la circumstanțe, necesitate și impact... Acest fapt demonstrează că cei de la guvernare nu înțeleg ce înseamnă cu adevărat criza prin care trecem. Neștiind cum să stabilească prioritățile societății, ei nu știu nici cum să folosească rațional resursele modeste pe care le avem. Cu alte cuvinte, nu au un plan adecvat de management al riscurilor și al stărilor de urgență. În mod normal, în astfel de situații, trebuie concentrate toate resursele pentru a face față acestei provocări pandemice. Dar ei aruncă banii în vânt... Eu chiar nu cred că un astfel de „znaciok” va satisface cumva veteranii celui de-al Doilea Război Mondial. Deoarece ei, câți mai sunt, suferă și au nevoie de o cu totul altă grijă din partea autorităților. La numărul de medalii și mențiuni pe care le-au primit de-a lungul timpului, le mai dau una, care nu are nicio valoare și nu le va ușura suferințele prin care trec. Pe de o parte, conducerea republicii anunță colectarea de fonduri și îndeamnă lumea să doneze, iar pe de altă parte alocă bani din bugetul public pentru chestiuni nesemnificative. Concluzia mea este că acești oameni au ajuns întâmplător în anumite funcții și nu știu cum să administreze o situație de criză.

- În același timp, pe de o parte, președintele Dodon obligă persoanele de peste 63 de ani să nu iasă din casă, iar pe de altă parte anunță că le va da medalii. Rezultă că medaliile vor fi împărțite cu livrare la domiciliu. Ce se poate totuși ascunde după această decizie într-adevăr lipsită de rațiune?



- Repet, aceste „medalii” nu au nicio valoare. Mai bine ar duce pe la casele oamenilor în vârstă ajutoare materiale, medicale, alimentare, adică strictul necesar în aceste condiții delicate. Anume lipsa de viziune conduce la astfel de decizii fără sens. Iată de ce avem nevoie de oameni responsabili în politică, de oameni care au pregătirea necesară, care știu să muncească în echipă, să asculte părerile altora, să le înțeleagă și, în ultimă instanță, să ia decizii corecte și adecvate realităților societății.



„Abuzul istoriei conduce la noi confruntări”

- Aici e o chestiune de heraldică și trebuie întrebați cei care au elaborat mostrele acestor „medalii” ce au avut în gând. Dar, cu siguranță, simbolica este depășită și nu ține cont de realitățile istorice prin care au trecut locuitorii Basarabiei în timpul acestei conflagrații mondiale. Din păcate, constatăm că nu am învățat mai nimic din trecutul nostru tragic. Acest design, mai degrabă, contribuie și mai mult la divizarea societății, decât la coeziunea ei. Noi ar trebui să avem astăzi o cu totul altă abordare. Trebuie să construim o societate sănătoasă, să refuzăm discursul de ură. Doar așa vom ajunge la valorile unei societăți democratice, tolerante și pacifiste. Istoria și trecutul nu trebuie folosite speculativ și mai ales propagandistic. Pentru că acest epizod istoric este consumat, trecutul trebuie învățat, asumat, abordat cu maximă atenție și folosit în sens pozitiv, dar nicidecum provocator. Abuzul istoriei conduce la noi confruntări. Din păcate, noi suntem influențați în continuare de propaganda rusească privind cel de-al Doilea Război Mondial. E timpul să avem propria viziune asupra acestui trecut!

- Ar putea profita Dodon de coronavirus pentru a închina mai ușor Moldova în fața Rusiei?



- Eu am impresia că ei s-au încurcat în propriile scenarii și declarații. Președintele spune una, prim-ministrul alta, opoziția - cu totul altceva. Ei nu se ascultă și nu se aud unul pe celălalt. Pentru că nimeni nu le poate cunoaște pe toate, e bine să se solicite opinia adevăraților experți. Dar unele acțiuni ale conducerii actuale a R. Moldova ne arată că ea rămâne într-adevăr fidelă Rusiei. Să anunți că primești ajutor de la OMS, China, Rusia și să uiți de ajutorul acordat de SUA și UE? Numai acest lucru vorbește clar despre orientările politice ale acestor lideri. Cât privește „închinarea Moldovei”, nu suntem în evul mediu și conducătorul statului nu poate, nici nu are dreptul legal să ia astfel de decizii. Cu atât mai mult cu cât ele ar încălca dreptul constituțional și ar cădea sub incidența codului penal.



„Suntem în fața unei provocări prin care nu am mai trecut”

- Oameni buni, în timpul pandemiei trebuie anulate sau amânate toate tipurile de aniversări și petreceri! Lumea trebuie să înțeleagă că suntem în fața unei provocări prin care nu am mai trecut. De aceea este foarte important să o luăm la modul cel mai serios, dacă dorim să ieșim cu bine sau, s-o spun direct, dacă dorim să supraviețuim. Acum toate eforturile trebuie concentrate în lupta cu acest virus. După ce vom reveni la normalitate, vom recupera, vom sărbători, vom comemora etc. Eu sper ca toată lumea va trage concluziile de rigoare din „această lecție pandemică”.