Sergiu Sagaidac: Destructurarea grupărilor criminale Platon și Țopa este necesară pentru combaterea provocărilor la securitatea economică a Moldovei

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a declarat că este „prea devreme” pentru a elibera marinarii şi navele ucrainene capturate de Rusia în Marea Azov, acuzând guvernul Ucrainei că a creat acest incident ca o distracţie de la problemele sale interne, scrie The...

Fostul deputat Ion Mărgineanu şi-a împlinit visul de 25 de ani de a parcurge pe jos distanţa de la Bălţi la Alba Iulia în Anul Centenar „Sunt om credul, domnișoară, și dacă cineva îmi spune că mă iubește, eu îl cred. Nu am pierdut niciodată în...

„În orice proiect de antreprenoriat sau investițional trebuie de pus întrebarea ”DAR DE UNDE-S BANII?”. Ca parte a măsurilor de diligență (due diligence) sursa fondurilor este importantă de verificat, pentru evitarea implicării în legalizarea banilor proveniți ilegal. Am fost șef de secție prevenirea spălării banilor la Victoriabank când Țopa deținea o cotă semnificativă de acțiuni și pot confirma multe spuse aici, inclusiv preluarea frauduloasă de acțiuni, tranzacții dubioase cu încălcarea regimului de reglementare valutară”, scrie Sagaidac, într-o postare pe Facebook. În postarea sa, Sagaidac confirmă legăturile lui Victor Țopa și Veaceslav Platon și consideră că destructurarea unor astfel de grupări criminle este vitală pentru Republica Moldova. „De aceea și plecasem de la Victoriabank ca să nu mă asociez cu neregulile care se comiteau, ca pe urmă să înțeleg că în mare parte unde nu te-ai întoarce practicile sunt aceleași în Moldova, cu mici excepții. De aceea destructurarea grupărilor criminale gen Platon și Țopa este absolut necesară pentru combaterea provocărilor la securitatea economică a statului Republica Moldova. Nu în ultimul rând ca oamenii să aibă o șansă la un trai normal fără grupări criminale și grupuri de interese”, conchide Sergiu Sagaidac.

