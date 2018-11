Sergiu Sarbu o demască pe Maia Sandu: cere bani de la cetățeni, îi jecmănește, sub un pretext fals

Am urmărit în aceste zile discuțiile iscate în sânul Bisericilor Ortodoxe de decizia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol de a recunoaște autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Ideea organizării unui Târg de Crăciun în centrul Capitalei va fi reluată și în acest an. Premierul Pavel Filip și-a exprimat speranța că și de această dată organizatorii vor oferi adulților și copiilor clipe frumoase.

Cea mai noua nava tip corveta a Marinei ruse – „Vîșni Volocek“ – a fost fotografiata in stramtorile Marii Negre, fiind tractata de un remorcher spre portul de domiciliu, noteaza pe Facebook jurnalistul Andrei Klimenko, care dezvaluie totodata o alta minciuna a...

Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a declarat astăzi, că instalarea camerelor de luat vederi în secțiile de vot va asigura un plus de corectitudine în procesul electoral.

”Recomandăm juriștilor acestui partid să deschidă legea partidelor și să citească secțiunea despre finanțarea partidelor și să nu manipuleze cu prevederea din Codul electoral care se referă exclusiv la finanțarea concurenților electorali în perioada electorală și nu are nicio tangență cu activitatea zi de zi a unei formațiuni”, a precizat deputatul democrat.

”Regretăm acest apel manipulator care, se vede, are drept scop victimizarea artificială a acestui partid care merge într-un PAS cu minciuna! Probabil e foarte grav la ei dacă au ajuns să colecteze bani prin așa metode, să jecmănească cetățenii”, a scris Sergiu Sîrbu, într-o postare pe Facebook.

