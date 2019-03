Sergiu Sîrbu, ATACAT de condamnatul Pavel Grigorciuc. Deputatul democrat, internat la spital

Primăvara astronomică, pentru toată emisfera nordică, începe odată cu echinocţiul de primăvară, care are loc în 2019 pe data de 20 martie, iar în emisfera sudică a Pământului, fenomenul fiind invers, marchează începutul toamnei astronomice. În regiunile polare din emisfera...

Astăzi are loc prima ședință de constituire a noului Parlament, ales de popor pe 24 februarie. Cu această ocazie, liderii blocului ACUM au decis să organizeze o acțiune cu participarea susținătorilor lor. Astfel, în jurul orei 12.00, în fața clădirii Parlamentului...

Amânarea ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană este doar un ”plasture” dacă problemele de profunzime rămân nerezolvate, a declarat joi șefa districtului financiar City Of London, Catherine McGuinness, citată de Reuters.

(UPDATE 16:23) Soţia deputatului Sergiu Sîrbu a venit cu unele precizări: "Sergiu mă aștepta pe mine. Trebuia să ne întâlnim. Pavel Grigorciuc trecea pe alături împreună cu avocatul lui Platon și striga în portavoce 'trădătorule'. Sergiu i-a zis 'hai să vorbim în cafenea'. Când am intrat eu acolo, Sergiu era așezat pe un scaun, își pierdea cunoștința. L-am urcat, împreună cu colegii, în mașină și l-am dus la spital. Acolo i-au făcut tomografia computerizată de urgență, iar medicii au spus că este o comoție cerebrală puternică. Partea gravă este că loviturile au fost aplicate în zona tâmplei. În prezent el rămâne internat", a declarat Ina Sârbu, potrivit deschide.md.

