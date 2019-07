Serialul Lord of The Rings și-a asigurat un regizor celebru pentru primele două episoade

De la anunțul că Amazon va produce un serial bazat pe universul Lord of the Rings, fanii au așteptat noutăți legate de proiect. Singurele informații lansate au menționat că adaptarea va fi difuzată abia în 2021, iar acțiunea va fi plasată în cea de-Al Doilea Ev al Pământului de Mijloc, înaintea evenimentelor din Frăția Inelului.



Însă, potrivit Variety.com, serialul are acum și un regizor atașat, și încă unul cu greutate. J.A. Bayona, cunoscut pentru Jurassic World: Fallen Kingdom, A Monster Calls, The Impossible și The Orphanage, a semnat un contract ce îl pune la cârma primelor două episoade ale serialului, pe lângă calitatea sa de producător executiv.

Realizatorii au în plan cinci sezoane Lord of the Rings, ce vor costa aproximativ un miliard de dolari.

Seria Lord of the Rings, a lui J.R.R. Tolkien, a fost ecranizată între 2001 și 2003 și a câștigat 17 statuete Oscar, inclusiv cele pentru cel mai bun regizor (Peter Jackson) și cel mai bun film (The Lord of the Rings: The Return of the King). Au fost produse ulterior alte trei filme - seria preqeul The Hobbit - lansate între 2012 și 2014.