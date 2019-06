Serialul pe care britanicii l-au descărcat de 2.6 milioane de ori în 36 de ore. Face furori pe micile ecrane (VIDEO)

Povestea cu Sandra Oh si Jodie Comer in rolurile principale spune povestea lui Eve, un ofiter de securitate al carei job de birou nu ii satisface fanteziile despre ce inseamna sa fii spion.

Dupa ce au urmarit pe micile ecrane, live, debutul sezonului 2, fanii nu au mai zabovit si au intrat sa-si descarce toate episoadele. Datele BBC arata ca 18.000 de persoane s-au logat in conturile iPlayer si au ajuns la zi cu "Killing Eve".

Noul sezon "Obsesia Evei" - care a debutat pe iPlayer sambata seara, dupa ce primul episod s-a difuzat pe postul BBC One - a fost descarcat de 2,6 milioane de ori in primele 36 de ore de la lansare.

Sezonul 2 al serialului "Killing Eve" s-a lansat, in sfarsit, si in Marea Britanie, iar BBC a dezvaluit cifrele inregistrate pe iPlayer dupa marea premiera.

Aproape o treime dintre ruși susțin ocupația „sud-estului Ucrainei”, iar o altă treime considera ca in teritoriile ocupate ar trebuie creat un „stat independent”, reiese din datele unui sondaj sociologic realizat de „Levada Center” in Rusia și citat de UNIAN.

Actualitate 11 Iunie 2019, ora: 18:31

Kim Jong Nam, fratele vitreg al actualului lider de la Phenian, care a fost asasinat în februarie 2017 în Malaysia, era informator al Agenției Centrale de Informații din SUA, potrivit publicației The Wall Street Journal, informează cotidianul The New York Times, scrie Mediafax.