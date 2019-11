Serviciul Fiscal de Stat are un nou DIRECTOR / Cine i-a luat locul lui Serghei Pușcuța

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Ludmila Botnari are o experiență vastă în administrarea fiscală de circa 25 de ani. Aceasta a fost prezentată astăzi în calitate de director de către ministrul Serghei Pușcuța.

Serviciul Fiscal de Stat are un nou director, după ce fostul șef a ocupat fotoliul de ministru al Finanțelor în Guvernul Chicu. FISC-ul va fi condus de Ludmila Botnari, care a deținut până acum interimatul funcției de vicedirector al instituției.

