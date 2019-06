Sezonul căpușelor. Ce trebuie să faci dacă ai fost mușcat. Este extrem de grav!

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Aproximativ o sută de persoane care participau la marșul în sprijinul jurnalistului Meduza, Ivan Golunov, care a fost acuzat de trafic de droguri, au fost retinute astazi in centrul Moscovei, relateaza „OVD-info”.

Postul Sf Petru şi Pavel 2019. Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este cunoscut în popor sub denumirea de Postul Sampetrului.

Toyota și-a păstrat poziția de cel mai valoros brand auto din lume, pentru al șaptelea an la rând. Mercedes și BMW ocupă în continuare locurile 2 și 3.

Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, a anunţat, miercuri, că au fost redeschise trei mine în perimetrul Jolotca, din judeţul Harghita, oficialul adăugând totodată că, într-un an, "vom avea toate minele deschise".

Aproape o treime dintre ruși susțin ocupația „sud-estului Ucrainei”, iar o altă treime considera ca in teritoriile ocupate ar trebuie creat un „stat independent”, reiese din datele unui sondaj sociologic realizat de „Levada Center” in Rusia și citat de UNIAN.

Boala Lyme numită și „boala cu 1.000 de fețe”, are o mare varietate de simptome, din care multe le mimează pe cele ale altor afecțiuni cronice. Din acest motiv, poate fi ușor diagnosticată greșit. În stadii avansate, boala poate duce la encefalopatie subacută, encefalomielită cronică progresivă sau neuropatii. Netratată, din păcate, poate fi mortală.

Căpușele se găsesc de obicei în iarba înaltă și de acolo trec direct pe tegumente. Acestea se atașează de corpul victimei, nu sar, nu zboară. Cele mai multe cazuri de mușcături de căpușe apar primăvara și vara (până târziu, spre toamnă). Căpușele pot avea dimensiuni extrem de reduse, dacă observați o leziune suspectă pe piele puteți folosi o lupă pentru examinare. Se pot fixa oriunde (chiar și în locuri ferite precum zona inghinală, axilă, în spatele genunchilor, a urechilor, gât, scalp), și pot să nu provoace nici un disconfort la atașare sau în timpul hrănirii. La copii, căpuşele sunt adesea detectate pe cap, la rădăcina firului de păr. De obicei, muşcătura de căpuşă are aspectul unei mici umflături închise la culoare cu o coajă care nu poate fi înlăturată la pieptănat.

