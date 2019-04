Sfânta şi Marea Joi. Ce trebuie să faci astăzi, în Joia Neagră sau Joimăriţa, ca să ai noroc şi să fii ferit de rele

Sâmbătă, C. Starîș, purtătorul de fes și de interes al lui Voronin și al rușilor, a început „Rezonans”-ul cu o informație pe care a citit-o cu o nedisimulată mândrie: săptămâna trecută a vizitat Chișinăul secretarul executiv al CSI, V. Rușailo.

Am mai spus de multe ori care e importanța intrării Domnului în Ierusalim pentru toți cei care trebuie să Îl primească și despre cum ar trebui să Îl întâmpine fiecare dintre noi.

Zilele trecute am văzut o emisiune, n-o să îi dau numele, ca să nu îi fac reclamă, una care îmi plăcea, dar pe care nu o voi mai urmări, în care prezentatorul și invitații își băteau joc de preoți și de diferite ierurgii ale bisericii.

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

De la an la an, tradiţionalul cozonac moldovenesc pierde teren în faţa celui italian. Brutarii de la cel mai mare combinat de panificaţie spun că, în ultimii 14 ani, producţia de cozonac fabricat după reţeta de import a crescut cu 15 procente şi a ajuns la 23 de tone.

Implementarea micii reforme fiscale de către actuala guvernare are un efect pozitiv asupra economiei naționale. Este opinia lui Iurie Bezer, directorul companiei farmaceutice Becor și al rețelei de farmacii Elody, exprimată într-un interviu pentru pavelzingan.md.

În Joia Mare, nu se fac sub nicio formă parastase.

În Sudul ţării, în Joia Mare, fetele obişnuiesc să facă câte 12 noduri unei aţe, punându-şi la fiecare câte o dorinţă şi dezlegându-le atunci când dorinţa s-a împlinit. Uneori, fetele îşi pun aţa sub pernă seara, crezând că-şi vor visa ursitul. Tot în Sud aici se păstrează obiceiul de a spala picioarele celor din casă de către femeile mai în vârstă.

În Joia Mare din Săptămâna Patimilor are loc slujba cunoscută sub numele de Denia celor 12 Evanghelii. În unele mânăstiri, la sfârşitul Sfintei Liturghii, există obiceiul ca stareţul să spele picioarele a 12 dintre călugări, în amintirea gestului făcut de Mântuitor la Cina cea de Taină.

