Sfaturi pentru mai multa energie: evită oamenii toxici

Ai ajuns vreodata sa zici ca esti la capatul puterilor si pur si simplu vrei sa te odihnesti? Unele obiceiuri te pot epuiza fara sa iti dai seama. Urmeaza aceste sfaturi pentru mai multa energie.

Lipsa orelor de somn, grijile, organizarea deficitara si nu numai se numara printre acele obiceiuri care te lasa fara vlaga. In plus, oboseala iti reduce nivelul de creativitate si de a memora, sabotandu-te exact cand ai mai multe sarcini de dus la bun sfarsit. In zilele problematice, tine cont de aceste sfaturi pentru mai multa energie si vei vedea cum ti se schimba starea de spirit.

Tine-te de promisiuni

In loc sa faci o multime de promisiuni pe care nu le poti respecta, mai bine fii selectiv! De asemenea, fii sigur ca te poti tine de cuvant cand promiti ceva. Altfel, stresul ca o sa dezamagesti pentru ca nu ai facut ce ai spus o sa-ti consume energia buna.

Stai departe de oamenii toxici

In caz ca nu ti-ai dat seama pana acum, te invit sa analizezi persoanele cu care intri in contact zi de zi si vei observa ca unele iti schimba starea. Persoanele care iti fura energia si te incarca de sentimente negative se numesc vampiri energetici si trebuie sa-i indepartezi cat de repede poti. Inlocuieste-i cu oameni pozitivi, de la care ai ce invata si care iti pot face viata mai frumoasa.

Sfaturi pentru mai multa energie – Scapa de datorii

Nimeni nu vrea sa-si umple timpul cu grijile privind datoriile de achitat. Fa-ti un plan cu termenele de plata si nu lasa stresul sa se acumuleze de la orice.

Invata sa te ierti si sa ierti

Sa ierti nu este o actiune care il are in prim-plan pe acel cineva. De fiecare data cand ierti pe cineva te eliberezi pe tine de o povara care-ti apasa pe umeri si te incarca negativ. Chiar daca persoana respectiva nu merita s-o ierti, gandeste-te ca o faci pentru tine.

Fa si lucruri de care iti e drag

In fiecare zi ai planificate o multime de lucruri care iti ocupa tot timpul, insa printre acestea sunt foarte putine cele care iti fac placere. Rezerva-ti timp si pentru activitati care te pasioneaza, care te incarca de energie buna.

Organizeaza-te mai bine

Simti cateodata ca trebuie sa faci prea multe intr-o singura zi? Daca iti planifici timpul mai bine totul va parea mai simplu de facut. O sa observi ca, dupa un timp, nu doar ca reusesti sa duci la indeplinire tot ceea ce ti-ai propus, dar vei mai putea face si altceva, suplimentar programului obisnuit.

Scapa de lucrurile vechi

S-au strans multe obiecte de care nu ai momentan nevoie? Fa o selectie si pastreaza doar lucrurile pe care sigur le mai poti folosi. Scapa de vechituri, pentru ca acestea mai mult fac dezordine si te obosesc. Inlocuieste-le cu lucruri noi, practice.

Infrunta-ti fricile

Cu totii ne intalnim cu situatii care ne fac sa ne simtim nu tocmai confortabil. Daca le evitam, nu scapam de probleme. Cel mai bine este sa le infruntam, sa iesim din zona noastra de confort. Doar asa poti sa scapi de frici si vei capata curaj sa faci tot ceea ce iti doresti.

Mentine-ti sanatatea

Stiai ca, de fapt, cand faci sport iti maresti doza de energie din corp si ti se imbunatateste memoria? Studiile arata ca persoanele care adopta un stil de viata sanatos, adica mananca echilibrat si fac miscare, sunt mai fericite si traiesc mai mult.

https://clicksanatate.ro