Sfaturi pentru menţinerea căldurii corpului în zilele geroase

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

La intrarea în orice spațiu închis, excepție fiind servicii esențiale - magazinele alimentare, farmacii, unități medicale și de vaccinare, bănci, furnizori de servicii poștale și de curierat, etc, cetățenii vor fi obligați să prezinte certificatul COVID-19. Aceasta este...

Pentru activarea circulaţiei, mişcaţi degetele picioarelor în sus şi în jos de 20 de ori, apoi răsuciţi gleznele de zece ori la stânga şi de zece ori la dreapta. Apoi închideţi şi desfaceţi palmele de zece ori şi contractaţi şi relaxaţi fesele de zece ori. Exerciţiile trebuie făcute în pat, înainte de culcare, şi dimineaţa, la trezire. Legănaţi-vă într-un scaun-balansoar Legănatul într-un scaun-balansoar nu are doar beneficii terapeutice la nivel psihic, ci generează de asemenea energie. Când corpul se află în stare de repaus, temperatura scade şi se declanşează tremuratul - o contracţie involuntară a muşchilor pentru păstrarea temperaturii constante. Tremuratul se poate declanşa când temperatura corpului scade sub 37 de grade, iar folosirea unui scaun-balansoar solicită grupuri mari de muşchi la nivelul braţelor şi picioarelor, optimizând circulaţia şi încălzind corpul.

Beţi ceai şi cafea fără cofeină Pe timp de iarnă se recomandă băuturile decofeinizate, deoarece cofeina determină pierderea căldurii corporale. Alternativa este să se consume băuturi fără cofeină, cum ar fi ceaiurile din plante şi ceaiul de ghimbir, care are proprietăţi naturale de încălzire, recomandă nutriţioniştii.

În zilele când temperaturile scad sub 0 grade, atenţia acordată micilor detalii şi puţină ştiinţă ne pot ajuta să înfruntăm cu succes gerul neprietenos de afară.

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

