Sfaturile specialistului pentru gospodarii care vor să obțină CEL MAI BUN VIN de casă!

Au mai rămas două zile până când mai se poate comanda mustul direct din viile de pe Valea Târnavelor, așa că specialistul Ioan Buia, cel care coordonează întreaga activitate a cramelor Jidvei, are câteva sfaturi pentru cei care vor face vinul de casă cu must de la Jidvei.

Directorul de vinificație de la Jidvei, inginerul Ioan Buia, este recunoscut ca un specialist care nu acceptă compromisuri când vine vorba despre calitatea vinului. Acesta susține că procesul tehnologic trebuie urmat pas cu pas și nici o verigă nu trebuie sărită, mai ales atunci când vorbim despre vinul de casă ce reprezintă, până la urmă, mândria gospodarilor care cumpără must de la Jidvei. Iar secretul calității pleacă direct din vie, de la culesul manual, urmând ca strugurii să fie transportați la crama gravitațională ce se află în mijlocul plantației, iar zdrobirea boabelor să se facă într-un timp foarte scurt de la recoltare.

Gospodarii care își fac vinul de casă cu must de la Jidvei îl primesc deja deburbat, sau limpezit, mai simplu spus. Este unul dintre procesele care asigură succesul produsului finit.

'Deburbarea este un procedeu foarte important prin care se elimină din musturile obținute o serie de compuși care nu sunt necesari în vinul finit, cum ar fi resturi de praf, de pământ, ușoare frânturi e pieliță, ușoare frânturi de ciorchine. Deburbarea este un procedeu care poate fi realizat prin foarte multe feluri: gravitațional, prin rotație, prin filtrare și nu în ultimul rând, prin centrifugare. Procedeul cel mai des folosit în cadrul companiei Jidvei este cel gravitațional. Este un procedeu care se poate aplica datorită tehnicilor moderne pe care le avem. Odată realizat mustul, el se răcește la o temperatură în jur de 10 grade Celsius, se menține între 24-48 de ore după care el este separat de depozitul de care vă spuneam. Totodată, aș sublinia că temperatura de deburbare este foarte importantă, pentru că ea trebuie astfel menținută încât să nu se declanșeze procesul de fermentație atâta timp cât mustul este în această operație de limpezire', explică specialistul Jidvei.

Diferența între un vin bun și unul mai puțin bun o face mustul limpezit, deoarece un must fără burbă favorizează un proces de fermentație alcoolică într-un mediu controlat și într-un ritm lent pentru a dezvolta aromele specifice. Gospodari din 12 județe ale țării vor primi, astfel, un must limpezit și vor descoperi tainele producerii vinului făcut în casă. Procesul de vinificare nu ar trebui să includă adăugarea zahărului , subliniază inginerul Ioan Buia: 'Eu nu recomand. Să fie clar. Mustul Jidvei are suficient zahăr din dulceața strugurelui pentru a se obține un vin sănătos, așa cum se făcea și odinioară'.

În final, maestrul Buia face câteva recomandări și pentru păstrarea vinului. 'Un gospodar care face 500 de litri de vin, nu îi poate bea pe toți odată. Și atunci, dacă cumpără o cantitate mai mare, el va trebui să se îngrijească ca la tragerea de pe drojdie să aibă niște vase mai mici. Și a bea dintr-un vin înseamnă a bea din vasul cel mai mic. Când se termină vasul cel mic, împarte vasul cel mare în două vase și continuă să bea din următorul. Dar niciodată, niciun vin din lume nu poate fi păstrat fără o igienă desăvârșită. Igiena este cel mai important lucru pentru realizarea unui vin de casă de calitate. Curățenia aduce un vin bun. Nu se poate să avem un vin de calitate fără curățenie — a vaselor, a furtunelor, a pâlniilor, a tuturor ustensilelor folosite în procesul de vinificație', este mesajul ferm al ing. Ioan Buia.

