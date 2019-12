Sfecla roșie, o mină de aur pentru sănătatea sângelui și a creierului

Nu numai că este plină de substanțe nutritive esențiale precum vitaminele B, fierul, manganul, cuprul, magneziul și potasiul, dar reprezintă o mină de aur pentru sănătate. Este bogata in nitrati, pe care corpul il transforma in oxid nitric - un compus care relaxeaza si dilata vasele de sange. Asta înseamnă o circulație mai bună și, posibil, o scădere a tensiunii arteriale.



Un studiu a constatat că subiecții care au băut sucul de o singură rădăcină de sfeclă roșie au înregistrat o scădere a tensiunii arteriale. Sfecla nu are doar un impact potențial pozitiv asupra tensiunii. Este, de asemenea, bogata în betaină și folați, care împreună duc la scăderea nivelului homocisteinei, deci reduc riscul de leziuni ale arterelor și a bolilor de inimă.

Mai mult, nitrații stimulează performanța fizică. Într-un studiu, cicliștii care au băut suc de sfeclă și-au mărit performanța cu 15%. Pentru un asemenea efect, este nevoie de trei până la cinci rădăcini, in functie de marimea lor. De asemenea, deoarece oxidul de azot relaxează și dilată vasele de sânge, crește fluxul de sânge către creier, ceea ce inseamna că-i imbunatateste funcția.

Acest lucru este deosebit de important pe măsură ce îmbătrânim, deoarece cercetările arată că generarea de oxid nitric se diminuează odată cu vârsta, împreună cu metabolismul energetic al creierului și activitatea neuronală. Un studiu pe pensionari arată că cei care au adoptat o dietă bogată în nitrați, inclusiv suc de sfeclă, au avut un flux sangvin superior în lobul frontal. Sunt vești bune și pentru ficat! Puteți să-i ușurați sarcina de a detoxifia organismul, deoarece betaina poate ajuta la prevenirea și reducerea acumulării de grăsimi în ficat. O arată altă cercetare, efectuată pe persoane cu diabet zaharat.

Totodată, sfecla conține antioxidanti puternici si antiinflamatoare care lupta eficient impotriva obezitatii, dar și a unor forme de cancer. De asemenea, fibrele din sfeclă ajută la combaterea constipației, a hemoroizilor și a diverticulitei. Ce ar mai fi de spus? Încercați sfecla roșie!