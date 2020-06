Sfecla roșie, o mină de aur pentru sănătatea sângelui și a creierului

Mai mult, nitrații stimulează performanța fizică. Într-un studiu, cicliștii care au băut suc de sfeclă și-au mărit performanța cu 15%. Pentru un asemenea efect, este nevoie de trei până la cinci rădăcini, in functie de marimea lor. De asemenea, deoarece oxidul de azot relaxează și dilată vasele de sânge, crește fluxul de sânge către creier, ceea ce inseamna că-i imbunatateste funcția.

Un studiu a constatat că subiecții care au băut sucul de o singură rădăcină de sfeclă roșie au înregistrat o scădere a tensiunii arteriale. Sfecla nu are doar un impact potențial pozitiv asupra tensiunii. Este, de asemenea, bogata în betaină și folați, care împreună duc la scăderea nivelului homocisteinei, deci reduc riscul de leziuni ale arterelor și a bolilor de inimă.

Nu numai că este plină de substanțe nutritive esențiale precum vitaminele B, fierul, manganul, cuprul, magneziul și potasiul, dar reprezintă o mină de aur pentru sănătate. Este bogata in nitrati, pe care corpul il transforma in oxid nitric - un compus care relaxeaza si dilata vasele de sange. Asta înseamnă o circulație mai bună și, posibil, o scădere a tensiunii arteriale.

