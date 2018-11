Sfinții Mihail și Gavriil sunt sărbătoriți astăzi. Tradiții și superstiții / Ce nu ai voie să faci de Sfinții Mihail și Gavriil

Am urmărit în aceste zile discuțiile iscate în sânul Bisericilor Ortodoxe de decizia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol de a recunoaște autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Creșterea capacităților economice și militare ale Chinei, precum și comportamentul agresiv al Rusiei, au făcut ca Occidentul să se trezească din nou în fața realităților Războiului Rece. Dar, conform generalului Joseph Dunford, președintele Joint Chiefs of Staff, este prea...

Astăzi sunt programate întreruperi ale furnizării energiei electrice la mai multe adrese din țară, în intervalele de timp indicate mai jos:

În popor, se spune despre Arhanghelul Mihail că are putere asupora Soarelui și Lunii, pe care le eliberează din puterea dracilor, atunci când aceștia le fura (eclipse). De asemenea, se spune că are putere asupra soției lui Scaraoțchi, Mamareaua, care vrea să dea drumul la ger, pe pământ, dintr-o dată.

Se crede că în stânga stă diavolul, gata să înşface sufletul celui care trece în nefiinţă, iar Arhanghelul Mihail are menirea de a-l salva pe muritor de la aceasta, retezandu-i Necuratului capul cu sabia. Încăperea, se spune că se umple de sânge, motiv pentru care totul trebuie spălat şi curăţat în camera respectivă. Dacă bolnavilor le este dat să trăiască, atunci Mihai stă la picioarele lor.

