"Shutdown-ul" s-a încheiat cu înfrângerea lui Trump

Dacă tot mi-a plăcut în mod deosebit „Forma ruinelor” semnată de Juan Gabriel Vasquez, am comandat repede și „Zgomotul lucrurilor în cădere”, primul volum tradus în limba română al autorului.

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

A trecut Nașterea Domnului atât pe calendarul nou, cât și pe cel vechi. Am sărbătorit așa cum ne-am obișnuit sau în funcție de biserica de care ținem. Pentru unii urmează Botezul Domnului, pentru alții s-au încheiat sărbătorile de iarnă.

„Plec pentru numai un an din țară! mi-am jurat acum șapte ani. Dar greutățile m-au tras de mânecă și să vezi că încă nu m-am întors”, îmi povestea femeia cu ochii albaștri, plini de fericire de la bun început, dar care încetișor începuseră să...

Fenomene meteo extreme lovesc lumea întreagă. Antalya, una dintre cele mai populare destinaţii de vacanţă pentru români, a fost lovită de o tornadă. În Italia, două feriboturi s-au ciocnit într-un port in Sardinia, în timp ce în Spania inundaţiile...

Un bărbat de 33 de ani și un băiat de aproape un an au murit, sâmbătă, în urma unui accident rutier produs pe traseul M-3, în apropiere de localitatea Bardar, raionul Ialoveni. Accidentul s-a produs la ora 13.25.

Plimbându-mi recent cânele devreme într-o dimineață întunecată din ianuarie, am observat o lumină în fereastra parterului unei școli din vecinătate. Am aruncat o privire înăuntru. Cineva pregătea sala de clasă pentru orele de educație...

La începutul acestei săptămâni, Nancy Pelosi l-a anunțat pe Trump că, grație "Shutdown-ului", Camera Reprezentanților nu va adopta o rezoluție prin care ar invita președintele la 29 ianuarie, să transmită un mesaj tradițional națiunii (State of the Union). Chiar și presa liberală a fost convinsă că Trump va veni cu un mesaj către națiune, cel puțin pe Twitter, sau din holul Congresului. Până la urmă Trump a cedat în fața lui Pelosi, anunțând că va lua mesajul său după sfârșitul "Shutdown-ului".

Bugetul Statelor Unite este aprobat în mai multe etape, la pachet. Astfel, finanțarea Departamentului de Securitate Națională, care este responsabilă de paza granițelor, a ajuns a fi inclusă într-un singur pachet cu Serviciul Fiscal, Ministerul Justiției (și FBI), Departamentul Securității Transporturilor și Serviciul Parcului Național (NPS). Chiar și serviciul secret al Statelor Unite, care păzește președintele, a căzut sub "Shutdown”. Din cauza închiderii guvernului, nu a funcționat chiar și bucătăria Casei Albe. Adevărul este că la începutul lunii ianuarie, Congresul a adoptat o lege care a compensat funcționarilor publici salariile retroactiv.

Ieri, unul dintre cele mai mari huburi de aeriene din Statele Unite ale Americii, New York, se afla în pragul colapsului - datorită faptului că mulți controlori de trafic aerian, care nefiind salarizați, au plecat în masă în concedii medicale (n-a fost vorba de un protest, pur și simplu muți dintre ei au nu au fost în stare să plătească pe pentru îngrijirea copiilor). Zborurile către și de la Aeroportul Laguardia au fost oprite la un moment dat, iar mai apoi reduse semnificativ. Amenințarea pentru securitatea națională în transportul aerian a fost probabil cea mai gravă dintre toate.

Majoritatea funcționarilor federali își vor relua activitatea luni, iar unii chiar astăzi după un "Shutdown" record de 35 de zile (precedentul record a fost de 21 de zile, fiind stabilit sub președintele Clinton).

