Siemens SRL va reabilita stații de transformare în Republica Moldova

Intreprinderea de Stat „Moldelectrica” a selectat compania Siemens SRL pentru reabilitarea a 14 statii de transformare in Republica Moldova.

Statiile de transformare sunt dispuse pe intreg teritoriul tarii, iar finantarea proiectului este asigurata de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, conform unui comunicat de presa emis de companie.

Acest contract este cel mai amplu proiect de reabilitare de statii de transformare medie tensiune realizat de Siemens SRL si urmeaza sa fie finalizat in 2 ani de la debutul lucrarilor. Lucrarile de reabilitare ar urma sa ia startul in al doilea trimestru al anului 2018.





Intreprinderea de Stat Moldelectrica este o companie specializata in centralizarea serviciilor de transport si dispecerizare operativa a sistemului energetic din Republica Moldova. Misiunea I.S. „Moldelectrica” consta in contributia la dezvoltarea stabila a Energeticii Republicii Moldova.

Cu o istorie de 113 ani in Romania, Siemens opereaza in prezent 4 fabrici si 4 centre de cercetare-dezvoltare pe plan local. Incepand cu anul fiscal 2017, Siemens SRL a preluat si coordonarea activitatilor de vanzare ale grupului german in Republica Moldova.

Compania are trei directii strategice de dezvoltare: electrificare, automatizari si digitalizare.

Sursa: Wall-street.ro