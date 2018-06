Silvia Radu a citit programele electorale ale candidaților și a făcut ALEGEREA

Fostul candidat la funcția de primar general de Chișinău Silvia Radu și-a exercitat dreptul de vot. Înainte de a merge la alegeri, aceasta susține că a citit programele electorale ale ambilor candidați și a făcut o alegere rațională.

„Am fost să îmi exercit dreptul de vot. Am urmărit atent ultima perioadă de campanie. Am citit programele celor 2 candidați. Am ales rațional, pe cel care, cred eu, va putea face lucruri bune pentru Chișinău”, a scris Radu pe Facebook.



