Silvia Radu a început Marea Curățenie: Un șef de direcție a fost demis din funcție

Primarul interimar al municipiului Chișinău, Silvia Radu, a semnat astăzi dispoziția de eliberare a liberalului Mihai Moldovanu din funcția de șef al Direcției Sănătate.

Într-o postare pe rețeua de socializare, Silvia Radu a scris că a văzut, personal, ce se întâmplă în sistemul de sănătate și sunt o groază de nereguli. Aceasta a menționat că este firească curățirea nu doar a orșului, dar și a administrației publice din Chișinău.

„Este o stare de lucruri inacceptabilă. Plângerile cetățenilor vin zi de zi. Toate aceste plângeri reclamă deficiențe majore. De asemenea, am primit numeroase plângeri de la doctori, care spun că sunt împinși de administrația spitalelor să comită lucruri ilegale. Eu personal am fost în controale și am văzut o grămadă de nereguli. Uneori se inaugurează secții și sunt prezentate imagini frumoase, iar după ce presa pleacă sunt strânse cearșafurile, alteori medicii sunt puși să strângă bani pentru unele reparații. Aceasta nu este administrație, este o îmbinare de hoție, șantaj și minciună. Primii care suferă sunt pacienții, apoi doctorii care încep să plece din sistem. Drept urmare consider firească curățenia lună nu doar a orașului dar și a administrației publice din Chișinău care trebuie periată de corupți și oameni lipsiți de responsabilitate”, a punctat Radu.





