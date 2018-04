Silvia Radu: „Am plătit mai mult de 10 milioane de lei impozite statului, inclusiv Primăriei, care au fost furați”

Actualul primar interimar al capitalei a fost, oficial, cel mai bogat candidat la alegerile prezidențiale din 2016 doar pentru că și-a declarat toate veniturile pe care le are. La fel, de-a lungul activității sale profesionale aceasta a plătit impozite statului în valoare de peste 10 milioane de lei, bani care, în opinia ei, au fost furați, inclusiv de structurile municipale. Declarațiile au fost făcute în ultima ediție a emisiunii „În Profunzime”.



„Eu am plătit mai mult de 10 milioane de lei impozite statului Republica Moldova, inclusiv Primăriei Municipiului Chișinău, care au fost furați. Și este trist acest lucru că eu am muncit toată viața mea ca banii pe care i-am plătit pentru impozite, pentru ca să trăim mai bine, copiii noștri în viitor, și am plătit nu zece mii de lei, am plătit milioane de lei, au fost furați. Și continuă să fie furați, inclusiv în municipalitate”, a declarat Silvia Radu.

Totodată, Radu susține că a fost declarată drept cel mai bogat candidat la funcția de președinte, din alegerile din 2016, anume pentru faptul că toate veniturile pe care avea le-a declarat și a plătit impozite pentru ele.

„Am fost candidatul care întotdeauna și-a declarat venitul și întotdeauna și-a plătit impozitele. Nu cred că am fost cel mai bogat candidat. Am fost unicul candidat care și-a plătit toată viața impozitele.





Eu cred că toți oamenii care au salariu trebuie să și-l declare, așa cum este. Și nu-mi este rușine. Sunt politicieni cu 200-300 mii lei care au lucrat toată viața la stat și au ceasuri de 20 mii euro pe mână. Un om care lucrează, vă zic eu că am avut salariu mare, nu-și permite să-și ia așa ceasuri fiindcă știe cât de costă să muncești pentru un singur leu, nu zeci de mii de dolari”, a subliniat primarul interimar al capitalei.



Timpul.md