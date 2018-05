Silvia Radu: Corupția și politizarea Primăriei sunt principalele probleme ale Chișinăului

– Ce v-a determinat să candidați la funcția de primar al municipiului Chișinău?

– Vreau să continui proiectele începute în scurtul mandat pe care l-am avut timp de cinci luni. Am început curățenia atât în interiorul, cât și în exteriorul Primăriei, am început repararea drumurilor, realizarea strategiei de transport public, am făcut pași importanți în privința transparenței, toate contractele sunt afișate pe site. Am făcut primii pași pentru începerea procesului de schimbare a lifturilor în Chișinău. Am semnat parteneriatul cu Primăria București pentru modernizarea Spitalului nr. 1, pentru modernizarea Liceului „Mihai Eminescu”. Am început procesul de achiziționare a 70 de mijloace de transport public. Toate aceste proiecte începute vreau să le continui.





– De ce credeți că alegătorii trebuie să-și dea votul pentru dumneavoastră la alegerile din 20 mai?

– Cred că în cinci luni am dovedit că îmi pasă de Chișinău, că îmi pasă de oameni. Am dovedit că se poate face treabă, dacă ești muncitor și dedicat. Chișinăuienii au putut să observe că lucrurile se schimbă în bine. Mai este mult de făcut, dar, cred că e un bun început. Am un program realist, care își propune să rezolve principalele urgențe. Sunt managerul care vrea să rezolve problemele Chișinăului, nu sunt politicianul obișnuit cu certurile politice. Știu că pot continua proiectele începute, dacă oamenii îmi vor acorda încrederea lor.

– Care sunt trei cele mai importante probleme din Chișinău și în cât timp pot fi soluționate? Ce soluții propuneți?

Corupția și politizarea instituției Primăriei

Din prima zi, am spus că vor rămâne în Primărie doar specialiștii și persoanele integre. Am luat o serie de măsuri, am dat afară anumite persoane suspecte de fapte de corupție, am făcut plângeri la CNA. Procesul de curățenie a Primăriei a început. Voi continua pe aceeași linie. Este important să introducem mecanisme și proceduri care să reducă cât mai mult posibil contactul direct între cetățean și funcționar. Acesta este principalul mecanism care a fost implementat și în țările UE. Reducerea contactului între cetățean și funcționar va duce și la scăderea posibilității ca funcționarul să pretindă mită. În secolul vitezei, cu un simplu click poți să depui o cerere și să primești un răspuns. Funcționarul trebuie să rezolve cererile oamenilor indiferent dacă este ministru, om de afaceri sau cetățean simplu. Toți trebuie să aibă parte de tratament egal. Într-un an de zile putem implementa softuri care să permită reducerea contactului între funcționar și cetățean.

Drumurile

Este o problemă foarte veche. Ani de zile s-au făcut lucrări de proastă calitate, nu s-au respectat standardele, uneori s-a turnat strat de asfalt de doar 3 cm, deși trebuia de 10, se plombau găurile doar cu rumeguș de asfalt și acesta ținea doar până la prima ploaie. Din toate aceste cauze, am ajuns aici. Am luat câteva măsuri concrete. Am alocat o sută de milioane în plus la capitolul drumuri. Am dat dispoziție să se renunțe la lucrările de mântuială. Am dispus verificarea suplimentară la repararea străzilor. Anul acesta vor intra mai multe străzi în reparații capitale, inclusiv Albișoara. Pentru anul viitor am prevăzut 200 de milioane. Cu acești bani putem acoperi foarte multe din lucrări. Va trebui să stabilim priorități. Este clar că nu putem asfalta într-un an toate străzile din Chișinău. Trebuie să plecăm de la criterii clare, asfaltăm străzile cele mai circulate, cu traficul cel mai mare și străzile care au rămas neasfaltate, unde nimeni nu a pus vreodată asfalt.

Transportul

În ultimii 20 de ani, nu s-a reușit mare lucru în acest domeniu. Avem mai puține mijloace auto decât avem nevoie. Sistemul a ajuns aproape de colaps, asta și din cauza certurilor politice. Anul acesta am reușit să începem procedura pentru achiziționarea a 70 de autovehicule. La anul, îmi propun să cumpărăm tot atâtea. Am reușit să obțin de la București două autobuze Mercedes. Am discutat cu directorul fabricii bieloruse să asamblăm autobuze în Chișinău și să avem un profit mai mare din care să putem cumpăra autovehicule noi. Anul acesta în Chișinău vor veni primele autobuze cu aer condiționat. În sfârșit, începem să ajungem și noi în rândul lumii. Poate în curând vom avea și autobuze electrice, care să fie mai ecologice. Am înființat o rută nouă spre Sângera. La anul vreau să înființăm și în alte suburbii rute noi.

– Ce finalitate vedeți pentru proiectul parcărilor cu plată?

– Avem nevoie de parcări. Sunt puține locuri de parcare amenajată. După ce se va termina studiul pe care l-am comandat în domeniul transportului, vom avea o imagine clară, unde se pot face, în ce zonă și care va fi sistemul exact. Eu cred că trebuie să adoptăm modelul țărilor din vest, în timpul zilei parcările din centru să fie contra-cost, iar în orele de seară să fie gratuite. Avem nevoie de bani la buget pentru a ne dezvolta.

– Care este miza acestui scrutin?

– Pentru mine miza este foarte importantă. Vreau să continui proiectele începute, să demonstrez că Chișinăul se poate dezvolta, că nu suntem noi codașii lumii. Vreau să avem un oraș frumos și verde, un oraș pentru oameni. Pentru politicieni miza e alta, ei vor să aibă acces la funcții, la bugetul primăriei, ca să își pregătească alegerile parlamentare. Credeți că vor mai rămâne proiectele mele în lucru. Îi vedeți pe politicieni să continue ce am început eu în domeniul transparenței? Să afișeze contractele pe site? Credeți că licitațiile vor mai fi filmate? Eu zic că nu. Se va reveni iar la rezolvarea intereselor pe linie de partid. Nu va mai fi PL, dar va fi alt partid politic, poate mai mare cu o structură mult mai numeroasă care trebuie „hrănită”.

– Este Primăria o trambulină pentru a avansa în alte funcții? Vă vedeți în politica mare?

– Eu sunt manager. Nu sunt politician. Primăria Chișinăului este mult mai importantă decât o văd mulți. Gândiți-vă că din bugetul Chișinăului se țin alte multe sate și comune. Dacă bugetul Chișinăului crește, atunci crește și bugetul țării. Dacă din Chișinău nu mai pleacă tinerii, atunci vom avea forță pentru dezvoltarea Moldovei. Chișinăul nu poate fi o trambulină, el este în sine cel mai important oraș și aș putea să spun că funcția de primar este aproape la fel de importantă ca cea de prim-ministru.

– Veți candida și la alegerile locale din 2019?

– Dacă voi reuși să fac tot ce mi-am propus în acest an, poate da. Va depinde de oameni, dacă ei o să fie mulțumiți și o să mă susțină, voi candida. Până atunci, mai este mult timp și important e să rezolvăm urgențele pe care le are orașul.

Silvia Radu va figura cu numărul 10 în buletinul de vot.

Sursa: ipn.md