Silvia Radu, despre drumurile din Chișinău: Trebuie să fie reparate peste tot, nu doar acolo, unde trăiesc rudele funcționarilor din Primărie

Reparația temeinică a drumurilor din Capitală este una din prioritățile candidatului independent la funcția de primar al Capitalei, Silvia Radu. Într-un interviu online acordat portalului point.md, Silvia Radu a mai spus că arterele municipale, dar și curțile, trebuie reparate calitativ.



„Acum avem 130 milioane de lei prevăzuți pentru reparația drumurilor. Drumurile din Capitală sunt ca după război, deoarece fostul primar Chirtoacă nu prea era preocupat de această problemă”, a declarat Silvia Radu. ”Trebuie să facem drumurile calitativ, nu doar să turnam asfalt de trei centimetri”, a adăugat fostul primar interimar.

În schimb, spune candidatul independent, Dorin Chirtoacă a avut grijă să repare exemplar drumul din curtea blocului în care locuiește mama sa. ”Când am intrat într-o curte de pe strada Calea Ieșilor, am văzut că acolo drumul este făcut. Am vorbit cu oamenii ș ei mi-au spus că aici locuiește mama lui Dorin Chirtoacă”, a precizat Silvia Radu.





În cadrul aceluiași interviu, Silvia Radu s-a referit și la covorul de flori din fața Catedralei Mitropolitane, pe marginea căruia s-au făcut o sumedenie de speculații. ”Cred că a fost un eveniment important pentru oraș. Covorul a fost realizat pe motivele decorului unui covor basarabean vechi. Despre acesta s-a vorbit în Paris, Roma, etc. Presa internațională a scris că au apărut tradiții frumoase în orașul nostru, inexistente până acum”, a declarat candidatul independent la funcția de primar al Capitalei.

Silvia Radu le-a dat peste nas și cârcotașilor, care așteptau ca florile din covor să se ofilească. ”Cred ca mulți s-au rugat ca aceste flori să se ofilească, dar ele înfloreau. Am dat indicație celor de la Spații Verzi să construiască o seră, ca să creștem florile noastre, nu să le cumpărăm din țări străine”, a adăugat Silvia Radu.

Aceasta a mai spus că a doua zi după ce va câștiga alegerile, va pleca la serviciu, dis-de-dimineață, deoarece problemele orașului nu pot fi amânate. ”Am să plec la muncă. Sunt multe probleme în oraș si este nevoie să lucrezi mai mult de 24 de ore”, a conchis Silvia Radu.