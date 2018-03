Silvia Radu: „Toți cunosc că există o mafie în municipalitate ce ține de sectorul prestărilor servicii de sănătate”

Primarul interimar Silvia Radu spune că remanierile și demisiile de la primărie nu sunt o răfuială politică, ci încercări de a lupta contra mafiei instaurate de către liberali. Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu pentru Radio Europa Liberă, în care aceasta a anunțat că după ce a invitat cetățenii să-i semnaleze problemele de la primărie prin e-mail a primit mai multe informații despre schemele din primărie, în special cele de la Direcția Sănătate.



„Dl Moldovanu este o persoană foarte bine cunoscută în sectorul sănătății, toți cunosc că există o mafie în municipalitate ce ține de sectorul prestărilor servicii de sănătate în municipiu. Eu cu ochii mei m-am convins de acest lucru când am vizitat Spitalul nr. 1 cu faimosul scandal, când oamenii în loc să lucreze stau și chefuiesc ziua în amiaza mare cu vin și bucate, fiind medici cu toții, cu excepția dlui reprezentant al liberalilor din Consiliul municipal, lucru care este mult prea preocupant. Și când am stabilit un e-mail prin care oamenii au început să poată să adreseze direct problemele lor din acest domeniu, am descoperit lucruri, sincer vă zic, mi-e strașnic să citesc scrisorile”, a declarat primarul interimar.

Silvia Radu spune că în domeniul sănătății din capitală s-a instaurat o adevărată piramidă financiară, iar medicii trebuie să plătească dijmă superiorilor, iar pentru a obține acești bani trebuie să-i ceară de la pacienți.





„Eu am scrisori cu semnături din partea medicilor care se plâng despre cum funcționează acest sistem, cum toți sunt obligați să plătească acea numită dijmă piramidală care merge în sus și ei au obligația de a prelua de la bolnavi această dijmă sau îi impun să facă verificări care nu sunt necesare sau să procure medicamente care nu sunt necesare”, a adăugat Silvia Radu.

Timpul.md