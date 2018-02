Silvia Radu, „trasă în țeapă” de fostul șef de la Direcția Salubritate? „O situație similară a fost și pe vremea lui Chirtoacă”

A vrut să le prezinte angajaților de la Regia Autosalubritate noua conducere, dar niciun muncitor nu a venit la întâlnire. Primarul general interimar, Silvia Radu a povestit la ședința operativă de la Primărie despre țeapa care i-a fost trasă de fostul director al întreprinderii, Tudor Manev. Deși primarul l-a rugat să-i anunțe pe angajați despre întâlnirea care urma să aibă loc, funcționarul ar fi uitat să facă acest lucru.

„Când l-am prezentat pe noul director al întreprinderii, angajații nu au fost prezenți, cu toate că eu l-am rugat pe fostul director să-i invite, fiindcă eu consider că toți angajații trebuie să fie prezenți atunci când se realizează o astfel de schimbare. Nu am fost informată cu claritate că acest lucru nu este posibil de făcut în acea zi. A doua zi, la ora 4 dimineață am mers și am discutat cu ei, am clarificat situație și ei au mers la serviciu”

Mai mult, Silvia Radu susține că situația s-ar fi întâmplat și altă dată:





„Am înțeles că o situație similară a fost anterior în perioada domnului Chirtoacă, când s-a încercat schimbarea aceluiași director. El a încercat să organizeze un protest, atunci i-a reușit, domnul Chirtoacă a cedat și directorul a rămas în funcție. În cazul dat, oamenii au înțeles ce s-a întâmplat și am convenit că în cazul în care vor apărea probleme în ceea ce ține de directorul interimar, eu voi fi oricând gata să mă implic pentru a soluționa neînțelegerile care pot apărea”.

Săptămâna trecută în funcţia de director al Regiei „Autosalubritate” a fost numit Eugeniu Axentiev. Noul conducător a fost desemnat în funcţie pe o perioadă de 2 ani.

agora.md