Silviu Tănase: Cine ține captivă R. Moldova în ultimii 30 de ani?

E timpul ca minoritățile imperiale să se unească în jurul unor valori cu care rezoneaza și majoritatea pro-europeană: statul de drept, democrația, libertatea de exprimare etc. Mai mult decât atât, deși este departe de mine să cred că promotorii moldovenismului civic doresc binele oamenilor, care locuiesc în această țară, este evident că, dacă vreodată toți cetățenii din RM se vor „uni” în jurul unor valori, acestea nu pot fi decât valori occidentale: democrația, statul de drept, libertatea de exprimare.

Calificarea partidei pro-europene ca fiind de dreapta, iar a partidei pro-imperialiste ca fiind de stanga este una în egală măsură diletantă și demagogică. Poziționarea „de stânga ori de dreapta” survine doar atunci când discutăm despre proiecte clare cu impact în societate. Dacă ar fi să analizăm, din această perspectivă, actorii politici de la noi am observa că partidele care se considerau de dreapta, de fapt promovau politici puternice de stânga, iar cei de stânga promovau politici uneori chiar ultra-liberale. Politicienii pro-europeni, de regulă, veneau din mediul intelectualității care erau oameni tradițional, în fosta URSS, oameni săraci, iar cei de stânga sunt exponenții oamenilor bogați (fosta nomenclatură și-a păstrat privilegiile, transformându-se în noua oligarhie). Din punct de vedere pur ideologic, Dodon&Co sunt ultranaționaliști care abundă de extremism de dreapta! (mai multe detalii despre acest aspect aici)

Am făcut o adevărată isterie din unificarea/ne-unificarea dreptei sau a unioniștilor. Victoria socialiștilor de la Hâncești a scos din nou în prim plan problema „unificării dreptei”. La orice pas, cu orice ocazie, dacă trebuie să găsim o scuză pentru starea jalnică a peisajului politic din RM, explicația este mereu aceeași - dreapta ne-unificată.

Fie că este vorba de dezbaterile publice, sau discuții la bucătărie, mereu se termină cu aceeași concluzie - vinovată este dreapta care nu are capacitatea de a „se uni”. Chiar și la editorialul de ieri, lumea pe rețelele de socializare “concluziona”: dreapta e de vină, care, spre deosebire de partidele de stânga, nu are capacitatea de a se unifica.

În cei 30 de ani de existență a Republicii Moldova, societatea a fost obsedată de ideea unificării partidelor ne-rusești, care la Chișinău sunt numite „partide de dreapta”. Ecoul lozincii din anii ‘90, „Unire moldoveni” este în continuare văzut ca un leac despre care se credea că are puterea să vindece toate bolile și virușii.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Bun pentru potolirea setei, hipocaloric si foarte diuretic, pepenele galben ocupa loc special in regimul alimentar al celor care tin la silueta.

Sa gasesti cele mai potrivite produse pentru pielea ta poate fi o adevarata provocare. Ce e bun pentru tipul tau de piele, ce ingrediente contine fiecare produs, cat costa, toate aceste informatii necesita timp. Din fericire, in bucataria proprie gasesti fix ce ai nevoie. Iata 5 produse...

Preţurile petrolului au scăzut luni sub 30 de dolari pe baril, pe fondul agravării epidemiei de coronavirus, amplificând temerile că restricţiile impuse de guverne pentru a ţine sub control răbândirea îmbolnăvirilor vor provoca o recesiune globală, transmite Reuters.

Actualitate 17 Martie 2020, ora: 07:22

Luna este in Capricorn si anunta o zi destul de placuta, singura sa treaba in agenda este intalnirea cu Venus in Taur. Cu Luna si cu Venus, suntem cu relatiile pe o baza solida si ni se creeaza context fertil pentru dragoste si bani. Au fost perioade provocatoare ce au impactat si relatiile de...