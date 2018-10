Silviu Tănase: Cine sunt cei care au luptat ca 10TV să rămână fără finanțare și să-și sisteze activitatea?

Am decis să înșir totuși câteva gânduri referitoare la ultimul scandal generat de „prietenii strategici” ai ziarului TIMPUL, deși inițial intenționam să nu reacționăm în niciun fel. Nu suntem nici prima și nici ultima redacție din care au plecat câțiva jurnaliști (transformați de promotorii de profesie ai libertății de exprimare în „întreaga redacție”).

În toți cei 17 ani de existență a ziarului nostru, am avut parte din belșug de atacuri mișelești din partea unor neprieteni și de lacrimi de crocodil privind decesul publicației noastre. Din momentul apariției ziarului, am fost constant țintă a celor mai mârșave atacuri din toate părțile, începând de la declarații precum că ne-am vândut Rusiei, României, lui Putin, lui Băsescu, lui Pasat, lui Filat, lui Plahotniuc, lui Ghimpu, iar, mai recent, antihristului și masonilor etc. Dacă am omis pe cineva, rog să am iertare… Motivele pentru care ne-au atacat sunt la fel de diverse. Unii ne urăsc pentru simplul fapt că existăm. Alții - pentru că am scris și vom scrie mereu mai bine ca ei, pentru că avem „cai învățați, și câini mai bărbați”. Unii politicieni nu ne plac pentru nu le cântăm în strună, iar alții pentru că am refuzat să ne angajăm în vendeta lor personală, pe care o prezintă insistent publicului ca pe o confruntare politică.





Priviți atent și veți vedea că anume politicienii, care varsă lacrimi de crocodil de dragul libertății de exprimare la ziarul TIMPUL, au creat o presă pseudo-independentă, care în realitate este presă clasică de partid. Aceștia au instaurat în propriile redacții o cenzură de fier, de tip sovietic, cu liste de persoane indezirabile, cu nume care nici măcar nu este voie să fie rostite în context pozitiv, adică niște liste negre cu cei care trebuie linșați mediatic, indiferent dacă există argumente contra lor sau nu. Cei mai mari românofobi, făuritori ai „națiunii civice moldovenești”, au ajuns să regrete „îngrădirea libertății de expresie” la un post unionist! Să mori de râs, nu alta! Am ajuns să o vedem și pe asta!

Sursele de finanțare și structura proprietarilor instituțiilor media care ne atacă sunt la fel de obscure ca și personajele politice pe care le promovează. Prin intermediul presei de partid, ei au creat paradigma falsă a realității alb-negru, unde există doar lumina și întunericul! Principiul lor de acțiune este simplu: cu cât este mai negru cerul, cu atât mai tare lucește propria lor „stea”. Oricine nu acceptă această viziune și încearcă să vadă și alte nuanțe este etichetat din start ca „dușman” și „vândut”.

Ziarul TIMPUL, în formă tipărită, a încercat mereu să păstreze un anumit echilibru. Am publicat interviuri și opinii ale tuturor actorilor politici, de la stânga la dreapta și invers. Pe paginile TIMPULUI au apărut Vlad Filat, Mihai Ghimpu, Vladimir Plahotniuc, Maia Sandu, Andrei Năstase, Ion Diacov, Iurie Leancă, Sergiu Mocanu, George Simion etc. Am considerat că este important să oferim cititorilor noștri posibilitatea să-și facă propriile concluzii asupra realității în care trăim. Nu am acceptat niciodată să „modelăm” realitatea prin cenzură sau orice fel de limitări, la fel cum nu am acceptat și nu vom accepta nicidată în redacția noastră „jurnaliști politruci”. Cine citește TIMPUL și urmărește 10TV nu poate să nu remarce diversitatea de opinii și critici la adresa tuturor actorilor politici. Faptul că nu ne-am angrenat în vendetele dintre grupările politice, care se măcelăresc pentru accesul la treucă, este un avantaj al nostru, la care ținem foarte mult. Succesul politicii noastre editoriale se reflectă în audiența pe care o avem. TIMPUL este în topul preferințelor cititorilor de limbă română. Succesul nostru este și motivul pentru care suntem permanent atacați din diferite zone politice. Toți trebuie înregimentați, iar cine spune altceva decât „adevărul corect” trebuie distrus – este o regulă împărtășită în egală măsura atât de oligarhii puterii, cât și de către cei din opoziție. În aceste condiții, supraviețuirea unei instituții media este un miracol.

De unde au zburat cele mai multe pietre în 10TV?



Moraliștii, care astăzi ne blamează, sunt aceleași persoane care seară de seară, la EU TV-ul lui Roșca, linșau mediatic oponenții regimului comunist, inclusiv publicația noastră. Cei de la PAS și PPDA, în mod absolut ipocrit, atacă TIMPUL pentru o falsă încălcare a libertății de exprimartte la 10TV, în timp ce tot ei în ultimii doi ani au făcut zeci de demersuri insistente la București pentru a bloca orice sursă de finanțare a televiziunii unioniste 10TV. Și asta se întâmpla în timp ce noi le ofeream din abundență spațiu mediatic atât în paginile ziarului TIMPUL, cât și la 10TV!

Această televiziune a fost și rămâne o chestiune de suflet pentru TIMPUL și pentru mine personal. A fost o aventură, prin care am încercat crearea unui post TV, care să se distanțeze de mizeria bătăliei partinice locale și să informeze cetățenii despre România, să cultive românismul, patriotismul și să educe noile generații în spirit românesc. Redacția TIMPUL a sistat toate proiectele pe care le avea doar pentru a dezvolta 10TV! Acest deziderat putea fi atins cu o sigură condiție, după cum am mai spus, și anume ca televiziunea să se plaseze în afara zonelor de interes politic local și să mențină un echilibru în măcelul mediatic dintre grupările politico-mediatice din dotarea domnilor Plahotniuc și Țopa, mai ales în pragul alegerilor. Pentru că adepți ai unirii există atât la PAS, cât și la PD, politica editorială a fost concepută altfel, încât să acopere auditoriul din toate taberele.

Nu-mi amintesc să fi regretat cineva încălcarea libertății de exprimare ca rezultat al închiderii acestui post TV acum câteva luni. Mai mult, cei de la PAS, PPDA, și alții, care acum ne sar în cap, nu au donat nici 1 leu (!) pentru existența 10TV.

Politica editorială a postului a avut și va avea ca principiu fundamental păstrarea echidistanței față de toți actorii politici și neantrenarea în luptele interpartinice. Să fim conștienți că, dacă idealul Unirii va fi mâine ancorat de PAS, PD, PLDM, PL, PUN etc., el va fi compromis. Noi nu avem „liste negre” și „liste albe”, iar cei câțiva voluntari ai Acțiunii 2012, care au colaborat cu 10TV ar trebui să înțeleagă acest lucru. Iar cei cărora le surâde cariera de „politruc mediatic” nu au decât - JurnalTV, TV8, NTV și alții îi așteaptă. În cazul în care colegii noștri de la PROTV, TV8 sau ZdG s-ar solidariza cu „jurnaliștii demiși”, ar putea să-i angajeze pentru o lună, două, ca să se convingă, dincolo de orice dubiu, câtă gramatică cunosc aceștia și care este adevărata lor calificare profesională.

Întotdeuna, am rugat insistent colaboratorii 10TV să prezinte informațiile într-o manieră onestă și echilibrată, doar după ce fac demersurile necesare pentru verificarea lor. I-am atenționat să asigure mereu opinia tuturor părților relevante pentru un subiect anume. I-am mai rugat să atribuie citatele cu acuratețe și să facă o distincție clară între fapte și opinii, fără să-și prezinte propriile opinii drept fapte. Pentru că simpatiile persoanele nu trebuie să substituie o politică editorială coerentă.



Acum despre așa-zisa „concediere” a câtorva persoane, pe care o parte a presei și a partidelor o deplânge fără să aștepte explicații de la „cei acuzați”. Aceste persoane nu au fost niciodată angajate la PP TIMPUL de DIMINEAȚĂ și, prin urmare, nu aveau cum să fie concediate. TIMPUL suportă logistica necesară pentru existența 10TV, iar partenerii noștri din România aveau misiunea de a asigura postul cu oameni.

Despre viitorul 10 TV

Lansarea postului 10TV în 2016 a venit să răspundă unor deziderate mai vechi - existența unei televiziune patriotice, proromânești și prounioniste. De la bun început, am știut că există riscul ca, de dragul unor falși admiratori, să picăm în tentația de a-l transforma într-o portavoce a unor interese partinice, antiunioniste ca esență, și să uităm că misiunea noastră era să reprezentăm interesele etnicilor români din Basarabia, care au acces la un spațiu mediatic extrem de polarizat. 10TV nu va candida la alegerile parlamentare din 2019, ceea ce nu pot spune despre anumiți indivizi care ne atacă violent. E trist că aceștia s-au lăsat pradă emoțiilor și n-au ezitat să scuipe în fântâna de unde au băut apă atâta timp.

Pe această cale, îi asigurăm pe toți că atâta timp cât vom mai rezista financiar, știrile și dezbaterile 10TV vor continua. Îi rog pe toți cei care au aruncat și au turnat găleți de noroi în mine și care au atacat 10TV și ziarul TIMPUL să ne monitorizeze meticulous, să urmărească programele noastre și să ne arate cum, unde și sub ce formă am favoriza sau defavoriza pe cineva. Vă garantez că nu avem niciun fel de problemă să criticăm sau să lăudăm pe cineva dacă este cazul. Iar pe Andrei Năstase și Maia Sandu îi rog politicos să nu confunde JurnalTV cu 10TV.

P.S. Solidarizare?



Am așteptat să văd ca mass-media controlată de liderii și politicienii PAS, PPDA și PLDM (cel puțin cei care au venit des în sala „Constantin Tănase”, unde se află platoul 10 TV) să se solidarizeze cu George Simion, care a fost expulzat din R. Moldova. Am așteptat ca promotorii locali ai democrației să picheteze sediul SIS, la fel cum au făcut-o în cazul expulzării profesorilor turci. Tăcerea înseamnă complicitate cu această expulzare absolut arbitrară, în speranța meschină că „mărul” copt al electoratului unionist va pica în poala lor, din lipsă de alternativă.

Dar nu va fi așa, domnilor! Este lamentabilă și incalificabilă ipocrizia unor partide pretinse a fi democratice, care, din interese absolut meschine au atacat mișelește una dintre puținele instituții media neînregimentate partinic.