Silviu Tănase: Igor Dodon îl imită pe Plahotniuc, dar speră că o va termina altfel (aprilie 2020)

Igor Dodon, de fapt, acționează ca un (corona)virus - care pătrunde mai ușor în generația homo sovieticus, iar cei care n-au trecut prin komsomol, sunt în mare parte imuni față de propaganda ieftină a trustului mediatic dodonist. Toate aceste pupături cu mitropolitul, strânsul capșunilor cu Kirkorov, trasul de selfi prin coridoare cu liderii altor state, „традиционные совещания” (întâlnirile tradiționale), bătutul mătăniilor la Kremlin, etc trezesc, în cel mai bun caz, ironia părții active a societății, dar de fapt trezesc ura. De la Dodon miroase deja a brejnevism de la o poștă: stagnarea și izolarea sunt cuvintele-cheie ale regimului Dodon. Dacă la suprafață această ură este față de Igor Dodon, în profunzime este o atitudine față de acel model putinist, de care nu putem scăpa din 2001 încoace. Acumularea puterii „absolute” este un drog ce produce adrenalină, însă ea se întoarce mereu împotriva celui care o deține, exact în momentul în care totul (pare că) este „sub control”.

Chiar dacă televiziunile controlate de fostul regim, etalau admirația poporului pentru „conducătorul iubit care are grijă de fiecare”, realitatea era cu totul alta, „poporul iubit” nu simțea, atât față de guvernanți cât și față de această parodie de țară, nimic mai mult decât un profund dispreț . De fapt, „revoluția ambasadorilor” a fost o revoluție împotriva unui model toxic de administrare a statului - un model unde principiul separației puterilor în stat, statul de drept, libertatea de exprimare sau democrația au fost substituite de ”modelul ghișeului unic”.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Mihai Popșoi, deputat PAS: „Dna Sandu nu are cum să numească un Dodon în funcția de premier. El nu are decât să meargă la Curtea Constituțională. Asta este o încerca de a proiecta o siguranță în echipa socialiștilor. Șansele lui Dodon să devină premier...

Horoscop 19 Noiembrie 2020, ora: 08:00

Saturn este in Capricorn si te tine din scurt. Pe masura ce face cuadratura cu Venus, sextil cu Soarele, dar si concjunctie cu Luna, Saturn iti ofera sansa de a-ti indeplini toate promisiunile. Poti vedea, in sfarsit, primele semne ale locului in care te indrepti. Nu numai ca planurile cu...