Silviu Tănase: Soarta politică a lui Igor Dodon este în mâinile Curții Constituționale

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Calendar ortodox 24 aprilie 2020. În fiecare an, în prima vineri după Paște se prăznuiește marea sărbătoare, Izvorul tămăduirii. Această sărbătoare este una cu dată schimbătoare în funcție de data în care sărbătorim Paștele. Această zi este una dintre cele mai importante...

Au trecut și sărbătorile pascale, te simți fără energie și te-ai îngrășat de la toate bunătățile savurate? Ai nevoie de planul de slăbit după Paște ca să reușești să dai jos kilogramele în plus care te incomodează.

Stimați colegi medici, asistenți medicali și alți lucrători din sistemul sănătății, trebuie să cunoașteți că la rectificarea bugetului nu au fost prevăzute resurse pentru majorarea salariilor Dvs. Drumuri, alte investiții, bussinesuri, alegeri, etc, altele sunt prioritățile...

Rusia putinistă nu-i partenerul nostru strategic, ci dușmanul nostru strategic, iar în raport cu Moldova, Rusia acționează ca un stat agresor. Trupele Federației Ruse pe teritoriul R. Moldova staționează ilegal de aproape 30 de ani. O bună parte a regiunilor estice ale Republicii Moldova se află sub ocupație militară rusească. Rusia este țara care a distrus metodic economia RM prin multiplele embargouri și războaie comerciale, pe care le poartă împotriva noastră. În aceste condiții, orice credit dubios din partea unui stat agresor, este de natură să pună în pericol securitatea națională și suveranitatea țării, fiind astfel neconstituțional.

Pentru cei care nu cunosc, Garantul Constituției R. Moldova nu este Igor Dodon, dar Curtea Constituțională. Pornind de la aceasta, consider că CCM are tot temeiul să anuleze Acordul cu Rusia pentru că acesta vine să știrbească din suveranitatea R. Moldova, care aparține, conform Constituției, poporului.

Nu vreau să devin „olecuțîcî” jurist, de aceea am să-i las pe cei de la CCM să decidă în privința punctul 7.2 al Acordului. Am să mă refer la o serie de argumente împotriva acestui acord, de altă natură, care nu pot fi ignorate de Curtea Constituțională.

