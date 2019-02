Simona Halep – Elise Mertens (azi, ora 17.00), finala de la Doha 2019

Simona Halep a pășit în finala ediției 2019 a turnelui de la Doha. Pentru trofeu se va lupta, mâine, cu Elise Mertens, care a dispus în semifinale de germanca Angelique Kerber.

Simona Halep – Elise Mertens 0-0 (sâmbătă, ora 17.00, Digi 1) Belgianca a trecut de Kerber după o luptă întinsă pe durata a trei seturi, scor 6-4, 2-6, 6-1. Halep, 3 WTA, o conduce pe Mertens, 21 WTA, cu 2-0 la general. Elise, 23 de ani, este cu 4 ani mai tânără decât Simona. Dacă ar fi învins 'Angi' Kerber în semifinale, s-ar fi reeditat finala din 2014 de la Doha, când s-a impus Halep, scor 6-2, 6-3.

'Cu Mertens am jucat de câteva ori și am câștigat, are un stil diferit, joacă mai rapid. Sper să fie și mâine bine, să intru cu încredere, pozitivă și să nu cedez. Îmi doresc tare mult de acum înainte să nu mai cedez', a spus Simona Halep, la TV Digi Sport. Simona Halep, care de luni va fi numărul doi mondial, a trecut în semifinale de ucraineanca Elina Svitolina (24 ani, 7 WTA) cu 6-3, 3-6, 6-4.

Simona Halep, campioană la Doha în 2014 şi semifinalistă anul trecut, şi-a asigurat un cec de 84.850 dolari şi 305 puncte WTA. Halep are 18 titluri în palmaresul său până acum, Nurnberg, ‘s-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova şi Sofia (Turneul Campioanelor II) în 2013, Doha şi Bucureşti în 2014, Shenzhen, Dubai şi Indian Wells în 2015, Madrid, Bucureşti şi Montreal în 2016, Madrid în 2017, Shenzhen, Roland Garros şi Montreal în 2018. Românca a pierdut 15 finale în cariera sa, în 2010 şi 2011 la Fes (Maroc), în 2012 la Bruxelles, la Madrid, Roland Garros şi Turneul Campioanelor (WTA Finals) în 2014, Toronto şi Cincinnati în 2015, Roma, Roland Garros, Cincinnati şi Beijing în 2017, Australian Open, Roma şi Cincinnati în 2018. Mertens are patru titluri în carieră, la Hobart în 2017, la Hobart, Lugano şi Rabat, în 2018, pierzând unul în 2017 la Istanbul.