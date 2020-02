SIMONA HALEP - ONS JABEUR // Cristian Tudor Popescu, verdict după victoria chinuită a Simonei Halep: „Au fost niște greșeli greu de descris, cauza e una psihică”

„Sabalenka joacă bine. Ce am văzut la Sabalenka față de ce știam eu e că a început să-și mai modereze jocul. Nu se mai bazează pe acele lovituri de măciucă. Ea a început să joace și momente tactice, în care nu mai forțează atât de tare și așteaptă mai mult ocazia să lovească decisiv. E un adversar greu”, a declarat Cristian Tudor Popescu, la TV Digi Sport.

Cauza e numai psihică, în rest Simona e tot cea pe care o știm. A fost un meci chinuit, care nu ne-a umplut de fericire, dar Simona are ocazia în tururile următoare să joace din ce în ce mai bine. Azi, diferența s-a făcut la o singură minge”, a declarat jurnalistul.

Nu e vorba doar de aspectul fizic, ci și de o depresurizare psihică. E greu să o ia de la capăt. S-a văzut și azi, au fost niște greșeli greu de descris ale Simonei, greșeli de Djokovic jucând pe stradă cu băieții din Belgrad. Să fii Simona Halep și să dai în burta fileului...așa ceva ce nu se întâmplă din cauze fizice. Psihic, ea nu are suficientă mobilizare pentru a ridica mingea. Mingile trimise în fileu înseamnă scăderea forței psihice. A lovit fără vlagă, nu a putut să ridice mingile.

După o iarnă destul de blândă, sufletele noastre au deja o atitudine primăvăratică și abia așteptăm să ne eliberăm de hainele groase și să ne plimbăm pe sub pomii înfloriți. Dar, în același timp, ne întrebăm ce va aduce nou primăvara unui an atât de...

– Felicitări pentru cartea „Limba de hârtie”, ajunsă la a doua ediție. Are un magnetism puternic, e o dezlănțuire de energii spirituale, identitare, lingvistice. Cititorul o citește dintr-o respirație. Tu, de asemenea, ai scris-o spontan, dintr-o respirație?

Actualitate 19 Februarie 2020, ora: 14:00

Un bucureştean pare să fi găsit elixirul tinereţii, ajungând al treilea cel mai în vârstă bărbat de pe Pământ, recunoscut de Guiness Book of Records. Dumitru Comănescu are 111 ani şi 3 luni şi a fost inginer agronom. Dumitru Comănescu are 111 ani şi 3 luni,...