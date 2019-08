Simona Halep, în turul al doilea la US Open 2019, după un meci cu evoluții oscilante. Primele declarații ale româncei

Simona Halep, nr. 4 WTA, s-a calificat în faza a doua a turneului US Open 2019, după un meci cu americanca Nicole Gibbs, nr. 135 WTA, în care a avut evoluții oscilante, victoria venind după set decisiv. A fost 6-3, 3-6, 6-2 pentru sportiva din România, la capătul a două ore fără zece minute de joc.

Simona Halep a început bine meciul, dar apoi a avut o cădere, pentru ca în setul al treilea să se impună categoric. Din nou punctul vulnerabil al Simonei Halep a părut fi, pe alocuri, serviciul.

Simona Halep a știut însă să-și ridice nivelul de joc atunci când a fost nevoie, scrie wtatennis.com. O singură jucătoare în era Open care a câștigat la Wimbledon a pierdut în prima rundă la US Open: Petra Kvitova, învinsă în 2011 de Alexandra Dulgheru, iar Simona Halep a început și a încheiat bine meciul pentru a evita aceeași soartă. În setul secund, însă, românca a fost „muncită” serios de Gibbs, mai scrie site-ul WTA.

Pe de altă parte, Nicole Gibbs avut o evoluţie peste locul pe care îl ocupă în clasamentul mondial (135 WTA), cu atât mai lăudabil cu cât adversara Simonei Halep, în vârstă de 26 de ani, s-a operat anul acesta, în mai, de cancer al glandelor salivare, scrie digisport.ro. Ea a ajuns pe tabloul principal de la Flushing Meadows din postura de lucky loser.



Primele declarații ale Simonei Halep după meci

„Nicole a început să joace mai bine în setul al doilea, energia mea era în scădere, am fost dominată, dar mi-am recăpătat prospețimea mentală. Am reușit să o țin mai în spate, iar eu să urc mai mult în teren și așa am reușit să înving chiar dacă ea a jucat foarte bine”, au fost primele explicații ale Simonei Halep după victoria obținută cu destule emoții.

„Este minunat că m-am întors la New York, a fost o atmosferă extraordinară, am avut mulți suporteri, nu am simțit că am jucat împotriva unei americance, iar fanii m-au ajutat să lupt până la capăt”, a mai declarat Simona Halep imediat după meci, potrivit digisport.ro.

Printre cei care au fost în tribune și au încurajat-o pe Simona Halep s-a numărat și Nadia Comăneci.



Cum a decurs întâlnirea Simona Halep - Nicole Gibbs

Simona Halep a început bine meciul şi a condus cu 2-0 şi 3-1, dar Gibbs a dat o replică bună şi a reuşit să egaleze, 3-3. Halep a făcut un nou break, l-a consolidat, iar apoi şi-a adjudecat setul cu 6-3, la a cincea minge de set, scrie Agerpres.

Simona Halep a început slab actul secund şi Nicole Gibbs, care a avut o defensivă impecabilă, a condus cu 2-0 şi 4-1. Halep a făcut un break, s-a apropiat la 2-4, dar şi-a pierdut serviciul (2-5). Fostul lider mondial a salvat şase mingi de set şi a făcut break, 3-5, dar nu a reuşit să îşi fructifice serviciul şi Gibbs a egalat la seturi.

În decisiv, Simona Halep a fost mai agresivă, mai concentrată şi a început cu break, apoi s-a desprins la 2-0. Americanca şi-a făcut serviciul, dar Halep a părut de neoprit, dominând categoric jocul şi ducând scorul la 5-1. Gibbs a mai făcut un ghem, dar Halep a încheiat conturile cu 6-2 în decisiv.

Halep a avut un as în acest meci şi a făcut 2 duble greşeli, câte a avut şi Gibbs. Procentajul la punctele făcute cu primul serviciu a fost favorabil americancei (51%-57%), dar la al doilea a aparţinut româncei (58%-32%). Halep a dominat la capitolul mingi direct câştigătoare, 34-18, dar avut şi mai multe erori neforţate, 42-35.

Live text și detalii despre desfășurarea meciului puteți citi aici.

Simona Halep câştigase şi primul său meci cu Gibbs, anul trecut, în primul tur la Shenzhen, cu 6-4, 6-1.



Simona Halep are șansa de a ajunge din nou lider mondial

Eliminată anul trecut încă din primul tur de către Kaia Kanepi, 2-6, 4-6, Simona Halep nu are puncte de apărat la US Open, iar de acum până la finalul anului tot ce i se poate întâmpla nu poate fi decât un plus. În septembrie 2018, Simona Halep a avut probleme cu spatele şi nu a mai putut juca mai mult de patru luni.

În aceste condiții, Simona Halep poate redeveni lider mondial până la finele anului. Constănțeanca trebuie să-și apere doar 21 de puncte până la încheierea sezonului 2019, potrivit WTA Insider.

US Open este singurul turneu de Grand Slam la care Simona Halep nu a ajuns niciodată în finală. Românca a ajuns până în semifinalele turneului în 2015, fiind învinsă de Flavia Penetta.

Pentru Simona Halep, victoria de marți a fost prima la US Open din 2016, pentru că și în urmă cu doi ani, în 2017, a fost eliminată din primul tur de Maria Sharapova.

Dacă anul acesta va trece de turul al treilea, Simona Halep ar putea înfrunta-o pentru prima dată, în optimi, pe Bianca Andreescu, canadianca de origine română considerată o revelație a anului în tenisul feminin.

„După Roland Garros și Wimbledon, am dreptul să visez din nou! Nu va fi ușor, așa e la Grand Slam, orice meci e dur, dar o voi lua pas cu pas. Mă bucur că a treia oară am reușit să trec de primul tur și sunt fericită”, a mărturisit, marți, Simona Halep.



Cine e adversara Simonei Halep în turul al doilea de la US Open 2019

În turul al doilea de la US Open 2019 Simona Halep va juca tot o americancă, Taylor Townsend, locul 116 WTA, care a învins-o marți pe Katerina Kozlova din Ucraina, locul 74 WTA, cu 3-6, 6-3, 6-2.

Cu Taylor Townsend, Simona Halep a jucat de trei ori până acum şi a câştigat de fiecare dată în două seturi, ultima oară la Miami, în acest an, în turul al doilea: scor 6-1, 6-3.

Taylor Townsend, în vârstă de 23 de ani, a reușit nu mai puțin de 12 ași în partida de marți cu Katerina Kozlova.

Meciul Simona Halep - Taylor Townsend are loc miercuri seara.



Jucătoare calificate în turul al doilea

Și Naomi Osaka, liderul mondial, s-a calificat în turul al doileacu destule emoții, având nevoie de set decisiv împotriva rusoaicei Anna Blinkova, nr. 84 WTA. A fost un meci de aproape două ore și jumătate.

Bianca Andreescu, Madyson Keys, Jelena Ostapenko, Serena Williams, Petra Kvitova, Belinda Bencic, Kiki Bertens, Caroline Wozniacki, Elise Mertens vor fi, de asemenea, prezente în turul al doilea.

În această fază a competiției s-a calificat și Ana Bogdan, nr 152 WTA, care o întâlnește pe croata Petra Martic, numărul 22 WTA.

Surpriza a produs-o însă Sorana Cîrstea, care a ajuns și ea în faza a doua a competiției de la Flushing Meadows, după ce a eliminat-o pe Katerina Siniakova, nr. 37 WTA.