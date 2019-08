Simona Halep se află la Toronto, acolo unde va participa în această săptămână la Rogers Cup (este campioană en-titre). Fostul lider mondial a mărturisit că după succesul de la Wimbledon a avut o perioadă peste două săptămâni în care nu a pus mâna pe rachetă, iar ritmul nu este încă acolo unde ar trebui. Cu toate acestea, Simona a precizat că nu este motiv de intrat în panică. În turul doi al competiției, Halep ar putea da peste Kristina Mladenovic.



Despre perioada de după victoria de la Wimbledon

"A fost o săptămână frumoasă, plină de evenimente. Au fost plăcute și m-am bucurat de ele. După aceea, am fost în vacanță, ceea ce mi-a prins foarte bine. M-am odihnit, m-am relaxat și m-am reîncărcat. Au fost peste două săptămâni în care nu am pus mâna pe rachetă. Am vrut să mă rup de tot ce a fost înainte. Acum, o iau de la capăt pentru că urmează o perioadă importantă" - Simona Halep, pentru Gabriel Morariu, corespondentul Digisport la Toronto.

Wimbledon vs Roland Garros

"Nu s-a schimbat nimic special. Este o împlinire și mai mare, câștigând Wimbledon, cel mai frumos și cel mai tare turneu din tenis. Munca va continua și îmi voi face la fel programul. Impactul a fost mult mai mare decât la Roland Garros. Oamenii au avut trăiri frumoase și s-au bucurat pentru mine" - Simona Halep.

Nu a pus mâna pe rachetă mai mult de două săptămâni

"Senzațiile sunt ciudate, pentru că nu m-am antrenat în ultima vreme. Pot să spun că ritmul nu este încă acolo. Dar mă simt bine pe teren, mă simt cu poftă de joc. Dar va fi greu prima săptămână să îmi găsesc ritmul" - Simona Halep.

Despre posibilul duel cu Mladenovic

"Un meci dificil, ținând cont că este primul după sezonul de iarbă. Nu vrea să mă gândesc la ce joacă ea, ci la ceea ce voi face eu pe teren. Vreau să îmi revin și să simt forma maximă atunci când intru pe teren. Vor fi câteva zile grele, poate chiar și o săptămână. Turneul va fi dicifil, dar nu mă stresez și nici nu intru în panică", a completat Simona Halep.

Posibilul traseu al Simonei Halep la Rogers Cup:

Turul 1 - liber

Turul 2 - Kristina Mladenovic/ O jucătoare venită din calificări

Optimi - Madison Keys/Donna Vekic

Sferturi - Sloane Stephens/ Caroline Garcia/Aryna Sabalenka

Semifinale - Naomi Osaka/Serena Williams/Caroline Wozniacki

Finală - Ashleigh Barty/Karolina Pliskova/Kiki Bertens.

Rogers Cup are loc un an la Montreal și unul la Toronto, face parte din categoria Premier 5, are premii totale în valoare de $2,830,000 și se dispută în perioada 5-11 august. Pe tabloul principal sunt 64 de jucătoare, iar suprafața de joc este hard. Primele patru favorite sunt Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Karolina Pliskova și Simona Halep. Jucătoarea noastră este de altfel campioana en-titre (a câștigat titlul în 2018).