Simona Halep: Indiferent de ce se va întâmpla sâmbătă, o să mă arunc în Tamisa

Simona Halep, locul 7 WTA, a declarat, joi, că finala cu Serena Williams va fi o mare provocare, dar a învăţat din confruntările cu jucătoarea americană că are o şansă şi acum se simte mai puternică mental faţă de cum era la meciurile precedente.



Ea a mai afirmat că faptul că va juca în ultimul act este un vis devenit realitate pentru mama sa şi a menţionat, glumind, că se va arunca în Tamisa indiferent de rezultat.

„Am jucat multe meciuri cu Serena, majoritatea foarte strânse. Am învăţat din ele că am o şansă. Acum, împotriva ei, voi crede în şansa mea de a câştiga. Bineînţeles, respect enorm tot ce a realizat ea, dar acum mă simt mai puternică mental în faţa ei. Vom vedea ce va fi, este o mare provocare pentru mine”, a spus Halep în conferinţa de presă de după meciul cu Elina Svitolina, potrivit News.ro.

Ea a menţionat că faptul că a ajuns în finală la Wimbledon reprezintă un vis devenit realitate pentru mama sa. “Am vorbit cu mama mea după meci. Acum 10-15 ani a spus că visul ei este să joc finala la Wimbledon pentru că toată lumea este aici, în loja regală, şi este un moment incredibil. Astăzi visul ei a devenit realitate, voi juca finala. Este un moment foarte special”.

“Sinceră să fiu, nu am visat să fiu în finală, dar am visat să joc fiecare meci şi mi-am dorit să se întâmple asta. Mi-am dorit să joc mai bine de la zi la zi, ceea ce s-a şi întâmplat. Să fiu în finală la Wimbledon e un lucru extraordinar. Indiferent de ceea ce se va întâmpla sâmbătă, eu nu o să-mi arunc rachetele in Tamisa, o să mă arunc eu pe mine in Tamisa”, a mai spus Simona Halep.

Halep a precizat că la meciul cu Svitolina începutul a fost foarte solicitant. “După primul ghem eram un pic obosită. Şi al doilea a durat mult şi apoi, la al treilea, nu mai puteam să joc şi l-am pierdut. Svitolina a fost foarte puternică şi schimburile erau lungi şi puternice, dar am ştiut că eram pregătită să mă lupt pentru fiecare minge şi că trebuia să fiu puternică. A fost unul dintre cele mai bune meciuri ale mele pe iarbă”, a adăugat ea.

Simona Halep, locul 7 WTA şi cap de serie numărul 7, s-a calificat pentru prima dată în finala turneului de la Wimbledon, după ce a învins-o, joi, cu scorul de 6-1, 6-3, în 72 de minute, pe jucătoarea ucraineană Elina Svitolina, numărul 8 mondial şi cap de serie numărul 8.

Halep va juca a cincea finală de grand slam, a treia de turneu în acest an şi cea cu numărul 36 (în total) din carieră, la simplu. Jucătoarea română a câştigat un singur grand slam, la Roland Garros, anul trecut.

Adversara din ultimul act a fostului lider WTA va fi Serena Williams, locul 10 WTA, care a învins-o, joi, cu scorul de 6-1, 6-2, pe sportiva cehă Barbora Strycova, locul 54 WTA.

Williams conduce cu scorul de 9-1 în întâlnirile directe cu Simona Halep. Ultima dată ele s-au întâlnit în optimile de finală ale Australian Open, în acest an, când americanca s-a impus scorul de 6-1, 4-6, 6-4. Aceasta a fost prima partidă dintre cele două după ce Serena Williams a devenit mamă, în septembrie 2017. Simona Halep a câştigat singurul ei meci în 2014, scor 6-0, 6-2, la Turneul Campioanelor. Williams şi-a luat revanşa în finală, impunâdu-se cu 6-3, 6-0. Cele două au mai jucat o finală, în 2015, la Cincinnati, când tot Serena a câştigat, cu 6-3, 7-6 (5).

Jucătoarea americană vizează titlu de grand slam cu numărul 24, cu care ar egala-o pe Margaret Court, deţinătoarea recordului.

Serena Williams nu a câştigat niciun trofeu de când a revenit în competiţii, în martie 2018, dar a jucat două finale de grand slam, la Wimbledon şi la US Open, ambele pierdute.