Simona Halep o înfruntă la Wimbledon 2019 pe Cori Gauff, considerată „revelaţia anului”/ ORA meciului

Simona Halep (7 WTA, 27 de ani) va juca luni împotriva americancei Cori Gauff (313 WTA, 15 ani) în optimile de finală ale turneului de Mare Șlem de la Wimbledon.

Organizatorii de la Wimbledon au anunțat programul complet de luni, o zi în care se vor desfășura toate cele 16 meciuri din optimile de finală de pe tabloul masculin și de pe cel feminin. Confruntarea dintre Halep și Gauff e programată a doua pe Terenul 1, în jurul orei 16:30, urmând să înceapă imediat după meciul Serena Williams (10 WTA) - Carla Suarez Navarro (31 WTA).

3 informații despre Cori Gauff

Le are model pe surorile Williams

La vârsta sa, are deja contract cu firma de reprezentanță Team8, deținută de Roger Federer.

În 2018, în același an în care Simona Halep s-a impus la Roland Garros, Cori Gauff a câștigat întrecerea junioarelor de la Paris, la doar 14 ani

Tabloul complet al optimilor la Wimbledon:

Ashleigh Barty - Alison Riske

Serena Williams - Carla Suarez Navarro

Barbora Strycova - Elise Mertens

Johanna Konta - Petra Kvitova

Elina Svitolina - Petra Martic

Karolina Muchova - Karolina Pliskova

Simona Halep - Cori Gauff

Shuai Zhang - Dayana Yastremska