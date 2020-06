Singurul fruct care te ajută să slăbeşti rapid şi fără efort

Beneficiile afinelor Afinele fac minuni pentru sănătatea noastră, iar efectele se văd atât pe interior, cât și la exterior. O alimentație bogată în afine favorizează pierderea în greutate, într-un timp record. Pe lângă o siluetă ca trasă prin inel, afinele ne ajută să spunem adio celulitei, pielea noastră fiind fermă și strălucitoare. În plus, afinele detoxifiază întreg organismul, elimină colesterolul și curăță arterele, ceea ce va face ca inima ta să funcționeze mult mai bine și să ții la distanță problemele cardiace.

Vara este sezonul în care ne putem bucura de gustul afinelor proaspete, aroma lor fiind una incofundabilă. Pe lângă faptul că ele pot fi integrate cu succes într-un mulțime de rețete, reprezintă o modalitate de a scăpa de kilogramele în plus și de a ne detoxifia organismul. Iată cum se ține dieta cu afine.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 22 Iunie 2020, ora: 12:18

Jocul video „The Last of Us Part II” a fost numit „jocul unei generații” și este foarte popular printre pasionați.