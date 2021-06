SIS-ul este folosit politic pentru a scoate AUR din campania electorală. Alianța pentru Unirea Românilor a sesizat misiunile diplomatice din R. Moldova

Noi abuzuri din partea instituțiilor statului cu scopul de a scoate Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din cursa electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Comisia Electorală Centrală a expediat un demers în adresa Serviciului de Informații și Securitate pentru a investiga o presupusă „finanțare externă și implicare a străinilor în campania electorală”. În acest sens, AUR condamnă aceste tentative grave de a utiliza resursele statului în scopul de a intimida un partid politic înscris în cursa electorală.

Potrivit Alianței pentru Unirea Românilor, anterior, reprezentanții formațiunii au semnalat în repetate rânduri despre faptul că mai mulți membri, dar și autocarul AUR au fost filați în mod vizibil cu scopul de a fi intimidați, însă atât CEC, SIS, cât și alte instituții au ignorat aceste abuzuri.

„Cu toții am sperat că va fi altfel după alegerile prezidențiale, am constat că nu va fi așa și tocmai de aceea am intrat în această competiție electorală. Aceste documente arată în mod clar că SIS-ul este utilizat în scopuri politice și este subordonat președintelui, care a promis partenerilor occidentali că va respecta principiile statelor democratice și nu se va implica în campania electorală în favoarea unui partid. Demersul CEC-ului în adresa SIS arată implicarea în cursa electorală și suspectăm faptul că se încearcă scoaterea premeditată a AUR din competiția electorală, având în vedere faptul că la momentul de față cifrele arată că vom trece pragul electoral”, au declarat reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor.

Mai mult, potrivit formațiunii, faptul că AUR nu este subordonat unei structuri mafiote din Republica Moldova a panicat sistemul și care la momentul de față știe faptul că AUR se află deja peste pragul electoral și are o creștere medie de 1% pe săptămână.

„AUR reprezintă la momentul de față singura alternativă reală la sistemul politic actual și încercările de scoatere din campania electorală sau de validare ulterioară vor duce la izolarea internațională. Indiferent de acțiunile care se vor desfășura campania electorală va continua iar data de 11 iulie nu reprezintă un moment final ci doar o etapă, deoarece AUR va continua dezvoltarea sa în perioada următoare și mai energic, indiferent de amenințările la care suntem supuși sau de acțiunile care se vor lua împotriva noastră”, mai precizează Alianța pentru Unirea Românilor.



În acest sens, Alianța pentru Unirea Românilor a sesizat instituțiile internaționale și misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova cu privire la această imixtiune ilegală în campania electorală.