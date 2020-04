SITUAȚIE ALARMANTĂ / Seceta, înghețul și regimul de URGENȚĂ vor duce la FALIMENTAREA agriculturii

„ Unii fermieri din Ceadîr-Lunga planifică să are culturile de toamnă după sărbătorile de Paști . În Gradiște e aceeași situația, deja am văzut fermieri care au arat loturile semănate cu grâu. Dacă săptămâna viitoare nu vor cădea precipitații, cred că foarte mulți o vor face”, a explicat Victor Florean.

„ Am scris cu ceva timp în urmă autorităților, dar nu s-a schimbat nimic … și acum poate nu-i târziu, daca se vor lua măsuri și iniția irigarea. Acum nu ne gândim la profit, acum ne gândim să supraviețuim. Am 40 de hectare de orz, alți agricultori din zonă au sute de hectare, situația e cam aceeași peste tot. Sunt câmpuri care pot fi irigate, dar un m3 de apă costă 6 lei, mult prea scump pentru noi. Sunt din Ustia, dar și în Oxentea și Holercani e aceeași situație. Trebuie să ne consolidăm la nivel de țară, mai ales cu această carantină, când fiecare țară încearcă să se asigure cu produse alimentare”, ne-a spus Andrei Godiu, fermier.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

In ultimii ani, firmele de morărit si panificatie au scos pe piată o multitudine de tipuri de făină in functie de produsele pe care doriti să le gătiti, astfel incat puteti găsi gata ambalată făina pentru: cozonac, biscuiti, foetaj, semialbă, albă, neagră.

Actualitate 17 Aprilie 2020, ora: 07:19

Iata horoscopul zilei de azi VINERI 17 APRILIE 2020; Luna este intr-un frumos sextil astazi cu Soarele in ultimele sale zile in Berbec si totul este bine in lume, in sfarsit. Chiar daca este doar o pauza, ea ne da o buna oportunitate sa ne conectam, sa ne impacam, sa ne facem prieteni, sa avem...