Situație de Urgență! California de Sud rămâne fără nicio rezervă de apă din cauza secetei

Cea mai mare parte a statului California se confruntă cu secetă extremă sau excepţională. Departamentul pentru Resurse de Apă a anunţat că rezervele iniţiale pentru aprovizionarea cu apă de luna viitoare vor fi egale cu zero.

Compania distribuitoare de apă din California de Sud, Metropolitan Water District (MWD), a anunţat marţi o situaţie de urgenţă pentru fenomenul de secetă la nivel local în contextul în care regiunea şi cea mai mare parte a statului California se confruntă cu secetă extremă sau excepţională, informează agenţia Xinhua.

Temperaturile ridicate, solurile aride şi condiţiile de secetă au redus dramatic rezervele din cele două surse principale de apă ale MWD, Râul Colorado şi State Water Project (SWP) din Delta Sacramento-San Joaquin, care captează apa rezultată din topirea zăpezilor din Munţii Sierra Nevada.

În octombrie, guvernatorul din California, Gavin Newsom, a emis o proclamaţie şi a adăugat comitatul Los Angeles în rândul regiunilor statului în care a fost declarată stare de urgenţă pentru fenomenul de secetă, alături de alte şapte comitate.



Newsom a declarat că 2021 este al doilea cel mai secetos an din istoria înregistrărilor din acest stat. În cazul în care seceta va continua, statul ar putea furniza doar apa necesară pentru protejarea sănătăţii şi siguranţei rezidenţilor locali, o măsură drastică, ce nu a mai fost luată niciodată anterior.

"Ceea ce vedem în acest an seamănă cu o scurtă privire în lumea schimbărilor climatice din viitor", a declarat Demetri Polyzos, inginer-şef la MWD, în cadrul unei conferinţe pe tema conservării apei, adăugând că mare parte din apa provenită din scurgerea zăpezilor din acest an s-a evaporat după "condiţii de secetă an de an şi, mai important, încălzire globală an de an".

Adel Hagekhalil, directorul general şi CEO al MWD, i-a îndemnat pe locuitorii din California de Sud să reducă imediat cantitatea de apă utilizată, conform canalului local de ştiri KCLA 9.

Potrivit Ordonanţei pentru conservarea apei în condiţii de stare de urgenţă, rezidenţii din California de Sud care locuiesc la adrese cu numere impare îşi pot uda gazonul lunea, miercurea şi vinerea, în timp ce aceia de la adrese cu numere pare pot face acest lucru marţea, joia şi sâmbăta. Autorităţile au indicat că vor fi desfăşurate patrule suplimentare şi vor fi aplicate sancţiuni.

Sursa: digi24.ro