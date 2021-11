Slovacia / Angajații care nu au certificat de vaccinare intră în concediu fără plată

Slovacia, o ţară cu 5,45 de milioane de locuitori, are o rată de vaccinare cu schemă completă de 45%, conform datelor Ministerului Sănătăţii, potrivit căruia 13.367 de persoane sunt în prezent diagnosticate cu COVID-19.

Copyright © 2006 - 2021 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Economie 11 Noiembrie 2021, ora: 04:47

Directorul general al Apple, Tim Cook, a dezvăluit marţi că deţine criptomonede, după ce a fost întrebat la conferinţa The New York Times DealBook dacă are în proprietate bitcoin sau ethereum, transmite CNBC.