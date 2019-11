Slusari și Moțpan PORNESC campania electorală: Dodon a dat INDICAȚII să fim URMĂRIȚI și INTERCEPTAȚI

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

„Igor Nicolaevici, noi prin asta am trecut trei ani. În perioada când dvs. ați chefuit la Condrița cu tăiatul porcului și mersul cu cvadrațiclul, ați mers la vânătoarea de braconaj la Răscăieți și ați făcut contrabandă cu vin la Athos. Rămân rece la aceste porcării. Nu-mi schimb modul de viață. Plahotniuci și dodoni vin și pleacă, iar țara și oamenii rămân”, a punctat Slusari.

„Igor Dodon încearcă să-l copieze în toate pe dascălul său Vlad Plahotniuc. Aceleași metode de luptă cu oponenții. Nimic nou sub soare. Am primit informația că eu și Chiril Motpan vom fi urmăriți și interceptați”, a declarat vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusari.

