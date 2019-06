Slusari la Moscova: Eu vorbesc în limba rusă, gândesc în rusă și iubesc cultura rusă

"Știu că mulți ani s-a insistat pe faptul că un partid pro-european, trebuie să fie neapărat anti-rus. Eu sunt rus de naționalitate, am fost al treilea în lista blocului ACUM pentru parlamentare. Eu vorbesc în limba rusă, gândesc în rusă și iubesc cultura rusă. Cred că vom putea să construim relații foarte bune." a spus Alexandru Slusari.

