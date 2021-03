Slusari prezintă schema „prihvatizării” Air Moldova: „Schemă criminală cu persoane din anturajul lui Plahotniuc și Șor”

Tot în aceeași zi, 28.09, „Style Design Imobil” SRL a transferat ca împrumut suma menționată de 59,2 milioane de lei persoanei fizice Olga EVDOCHIMOVA (a.n. 01.01.1956), care nu figurează ca fondator al unei persoane juridice şi nici nu are venituri salariale pe parcursul ultimilor ani (fiind interpusă). La rândul său, Olga EVDOCHIMOVA a retras în numerar de la MAIB în 2 tranzacții, 2,3 milioane de euro şi 13,25 milioane de lei (în total 58,7 milioane de lei). Tranzacțiile respective au avut loc după încheierea zilei operaționale - contrar cerințelor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

8 Martie 2021

