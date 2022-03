Slusari revine pe „podium”: CSE nu vrea să ia sub control modalitatea stabilirii prețurilor la produsele petroliere?

Astăzi, 15 martie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit cu informații de concretizare asupra modului de calculare și componentele care determină nivelul acestora. Potrivit ANRE, prețul unei tone de benzină sau motorină se stabilește de rafinărie – în funcție de evoluția zilnică a cotațiilor internaționale Platts. Prin urmare, prețul actual la carburanți este influențat exclusiv de media pentru ultimele 14 zile a cotațiilor Platts.

La fel, ANRE a asigurat consumatorii că mecanismul actual de formare a prețurilor la produsele petroliere principale de tip standard generează prețuri corecte și transparente, care odată cu depășirea ultimelor efecte ale valului actual de creștere, vor reflecta fidel tendințele de scădere înregistrate în ultimele zile, transmite Sinteza.org.

În același timp, preţul petrolului a continuat să scadă și astăzi, ajungând la cel mai redus nivel din ultimele două săptămâni. Nemulțumit de deciziile luate de ANRE se arată exponentul Platformei DA, Alexandr Slusari, care din nou a propus ca Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) în condițiile stării de urgență să ia sub control modalitatea stabilirii prețurilor la produsele petroliere.

„Eu nu înțeleg matematica și bălbăială de la ANRE.

Perioada 2-15 martie 2022. Prețul la țiței marca Brent s-a micșorat de la 114,54 dolari pentru baril la 100, 32 dolari. MINUS 12,5 %. Aceeași perioada în Moldova. Motorina s-a scumpit conform deciziei ANRE de la 21,51 lei per litru la 26, 91 lei. PLUS 25 %. Cum e posibil să fie așa decolaj enorm ? Se distruge toata economia cu aceste jocuri ale petroliștilor mari. Comisia pentru Situații Excepționale în condițiile stării de urgență nu vrea să ia sub control modalitatea stabilirii prețurilor la produsele petroliere ? Sau aveți încredere deplină în oamenii lui Plahotniuc ?”, a scris Slusari pe pagina sa de Facebook.