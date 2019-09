Slusari și Munteanu vs. Angajamentele R. Moldova față de Organizația Mondială a Comerțului

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

O întrebare dificilă pusă de un prieten din Chişinău. Primul răspuns care mi-a venit: nu ştiu, mai întreb. Şi am întrebat, răspunsul a fost: niciuna dintre cele două. Însă minciunile moldoveniste continuă să se răspândească în paralel cu raţionamentele perverse....

„Atributiile pentru coordonarea politicilor in domeniul energetic apartine Guvernului sau mai exact Ministerului Economiei si Infrastructurii. Cum arata aceasta in practica?”, se întreabă analistul politic Dionis Cenușă.

Blocul ACUM continuă să opteze pentru un procuror european, însă socialiştii sunt categoric împotrivă. Procurorul general are acces la secretul de stat, iar o persoană care nu deţine cetăţenia Republicii Moldova nu poate să aibă acces la secretele de stat – acesta...

Toți trecem prin perioade când lucrurile nu merg tocmai bine în viața noastră și, de regulă, spunem că am avut ghinion. În toamna aceasta, 4 zodii vor fi mai vulnerabile la influențele astrale negative, dar nu direct, ci prin legăturile lor cu alte persoane. Pentru...

De 9 zile astept reactia Chisinaului si Bucurestiului (Guvern,societate civila, presa, partide politice etc) la aceasta intoxicatie si propadanda. Reactia este ZERO.

În R. Moldova vor fi pe 20 octombrie alegeri locale, iar cotidianul.md (finanțat de către Guvernul României) publică sub semnătura lui Alex Cozer o primă evaluare a şanselor candidaţilor din cursa pentru Chişinău.

Nu este primul caz in istoria RM când autoritățile „profesioniste” pline de avânt patriotic doresc sa impună măsuri protecționiste. Anterior fostul premier comunist Vasile Tarlev era adeptul măsurilor anti-import. Acesta, la fel ca și deoutații Igor Munteanu si Alexandru Sliusari, s-a revoltat că „ în piețe oameni cu studii superioare ar vinde banane, „apelsine” și mandarine... măcar de-ar vinde produse autohtone”.

Deputații Slusari și Munteanu par a nu ști că R. Moldova este membră a Organizației Mondiale a Comerțului, iar în urmă cu aproape 20 de ani Guvernul a fost adoptată o(RM a devenit membră cu drepturi depline în 2001)La elaborarea şi promovarea politicii fiscale se va ţine cont de faptul că:-HG Nr. 1035 din 16.10.2000 este deplină consonanță cu Articolul 9 din Constituția Republicii Moldova care stabilește expres cădin 11.07.2012 are ca scop protecția,şi a unui mediu concurențial normal, în vederea

„Ce-i asta, oameni buni? Unde-i producția locală de sucuri? De ce predomina nectarul produs pe baza de aditivi de gust și culoare in timp ce fructele și legumele autohtone zac pe câmpuri? Retailerii ar trebui sa nu abuzeze de răbdarea noastră”, a scris deputatul.

