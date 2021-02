Slusari spune că mulți socialiști sunt împotriva alianței monstruase DODON+ȘOR / N-au vrut să semneze alături de Tauber și Sîrbu

Alexandru Slusari: „Noi am luat în calcul două lucruri importante – primul moment, că noi am văzut foarte mulți socialiști de rând, nu acei care fac parte din clanul banal, nu acei care sunt legați de criminalul Dodon, dar o parte din socialiștii de rând de acolo tare nu voiau să meargă în alianță cu Șor și dacă ar fi fost propus un guvern minoritar, noi presupuneam că o parte din ei ar fi votat pentru acest guvern minoritar. Dar al doilea moment, noi l-am spus și la dna Sandu, dacă presupunem că noi am greșit, este a doua tentativă, presupunem că Dodon, totuși, cumva ar fi strâns șuruburile și n-ar fi permis ca o parte din socialiști să voteze, atunci candidatura noastră nu ar fi acumulat voturile, eșua a doua tentativă și se mergea la anticipate. Iată care au fost raționamentele noastre, dar era șansa reală să anticipăm crearea acestei alianțe care teoretic este legală, dar practic este toxică și aruncă Republica Moldova sub controlul grupărilor criminale.”

(...)

Alexandru Slusari: „Exact! Luni, noi am simțit pulsul, noi am văzut că Dodon și Șor negociază și o parte din socialiști nu sunt de acord cu această idee. Chiar dacă au făcut multe păcate, ultimul păcat – să meargă în coaliție oficială cu Șor – nu au vrut. Și erau foarte nemulțumiți de chestia asta. Noi am simțit acest lucru și asta era miza noastră, calculele noastre erau că vreo 10-15 socialiști nu erau mulțumiți de această alianță eventuală cu Șor, că pentru dânșii varianta votării unui guvern minoritar proeuropean era mai preferabilă, cel puțin așa am simțit noi.”

Europa Liberă: De ce atunci credeți că un grup de vreo 15 socialiști ar fi putut vota pentru un guvern minoritar în frunte cu dl Năstase și nu au făcut lucrul acesta pentru Natalia Gavriliță sau n-ar face-o a doua oară?

Alexandru Slusari: „Dna Gavriliță a venit cu ideea că vă rog frumos eu să nu fiu votată și în asemenea condiții clar lucru: cum poate fi votat un guvern care nu vrea să fie votat? Dar eu repet încă o dată: o parte din socialiști erau departe de fericirea să pună semnăturile alături de Marina Tauber și Serioja Sîrbu. Asta eu știu precis. Și iată asta era ideea noastră - decât să mergem și să fie creată alianța Dodon-Șor, mai bine să încercăm cu guvernul minoritar. Asta era ideea!”

integral pe europalibera.org