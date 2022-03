Slusari vine cu noi acuzații către Guvernul PAS: Miroase a corupție mare și trădare a interesului național

Alexandr Slusari vine cu noi acuzații către Guvernul PAS referitor la uzina metalurgică de la Râbnița. Fostul deputat acuză guvernarea că ar fi făcut un control mimat la uzina metalurgică.

Mai mult ca atât, Slusari îi acuză că nu ar fi răspuns solicitărilor, iar dezmățul care afectează securitatea statului, continuă și acum.

„Recent am solicitat de la Guvern informația despre problema eliberării autorizației de mediu pentru uzina metalurgică din Râbnița după un control mimat la fața locului. Nu am văzut nici un răspuns. Dar dezmățul, ce afectează securitatea statului, a continuat. Din informația mea, Agenția Mediului, fiind în contact permanent cu conducerea uzinei din zona separatistă, luni era pe calea eliberării autorizației și a fost oprită în ultima clipă de serviciile speciale. Domnii guvernanți, prea departe au ajuns unii demnitari de stat ! Nu vă pare că ne datorați niște explicații ? Deja nu vorbesc de incompetență. Miroase a corupție mare și a trădare a interesului național ! Plus sunt discriminați ceilalți agenți economici, care, apropo, achită impozitele în bugetul Republicii Moldova”, scrie Slusari.