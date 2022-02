Slusari vine din nou cu acuzații! Cere demisia lui Andrei Spînu

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenskiy a declarat marţi că are în vedere ruperea relaţiilor diplomatice cu Rusia, acuzând-o că pregăteşte continuarea „agresiunii militare împotriva Ucrainei”, după ce omologul său rus Vladimir Putin a recunoscut luni...

„Ceea ce nu poate fi publicat și de ce contractul este secret este doar formula, care este un secret comercial, în rest, tot ce este în acel contract, din punctul meu de vedere nu nimic secret. Și eu cred că trebuie publicat, dar nu este decizia unilaterală a mea. Aici trebuie și cetățenii să înțeleagă ce înseamnă contract secret că nu secretul l-am văzut eu și 2 oameni. Contractul a fost văzut de foarte multă multe inclusiv de ANRE, pentru că conform legii Moldovagaz trebuie să trimită contractul către ANRE și ei au văzut contractul, directorul de la ANRE. Mai degrabă este o chestie comercială care se protejează. Am spus și promit că voi face această solicitare oficial către Consiliul de observatori Moldovagaz ca să îl publice. Dacă ei permit eu sunt de acord să îl public mâine. Exact cum am publicat protocolul pe care l-am semnat exact sunt de acord și îmi doresc acest contract să fie publicat”, a spus Spînu.

„Nu voi comenta veridicitatea documentului apărut în presă. Repet ce am zis de nenumărate ori, contractul semnat între MoldovaGaz și Gazprom nu poate fi publicat fără acordul acestora”, a scris Andrei Spînu pe pagina sa de Telegram.

„Nu în zadar noi am solicitat publicarea contractului cu Gazprom !Dacă textul este autentic, asistăm la un ACT DE TRADARE NAȚIONALĂ ! Din contractul reiesă că Moldova Gaz și-a asumat obligațiunea să ACHITE gazele, furnizate în Transnistria. Peste 2 MILIARDE M3 anual ! Nu este clar dacă asemenea obligațiuni nu au existat și pentru anii precedenți.Ce a fost semnat în prezența dvs, domnule Spânu ? Sunteți cu inimă împăcată ?Așteptăm explicații publice ale Guvernului ! Demisia ministrului infrastructurii ar fi o pedeapsă minimală!”, a scris Slusari pe pagina sa de Facebook.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

